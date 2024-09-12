Як зробити ароматичну свічку з корицею

Пряний аромат кориці та гвоздики створять у вашому домі затишну та теплу осінню атмосферу.
Блогер Bruc Duarte показав, як самостійно у себе вдома зробити ароматну свічку з корицею.
Що знадобиться:
- Віск (можна взяти звичайні свічки)
- Кориця (мелена) 1 ст.л
- Гвоздика
Що робити:
- На середньому вогні почніть розтоплювати свічки чи віск;
- Коли вони повністю розтопляться, це займе близько однієї хвилини, приберіть гніт, але не викидайте його;
- Візьміть бажану ємність у якій буде знаходитися ваша свічка. Автор використав звичайну невелику склянку та перелийте туди віск;
- Додайте до нього мелену корицю, трохи гвоздики та все гарненько перемішайте;
- У рідку суміш вставте гніт, закріпивши його над поверхнею, щоб він розташовувався посередині склянки. Автор закріпив його звичайною прищіпкою;
- Гніт має бути зафіксований до повного загустіння воску;
- Зверху можете прикрасити свічку гвоздикою.
Ваша ароматична свічка готова.
Ця свічка буде не лише прикрасою кожного декору, а й матиме функціональне значення, адже її аромат прожене різних москітів, мух і комарів.
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