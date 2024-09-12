Як зробити ароматичну свічку з корицею

Пряний аромат кориці та гвоздики створять у вашому домі затишну та теплу осінню атмосферу.

Блогер Bruc Duarte показав, як самостійно у себе вдома зробити ароматну свічку з корицею.

Що знадобиться:

Віск (можна взяти звичайні свічки)

Кориця (мелена) 1 ст.л

Гвоздика

Що робити:

На середньому вогні почніть розтоплювати свічки чи віск;

Коли вони повністю розтопляться, це займе близько однієї хвилини, приберіть гніт, але не викидайте його;

Візьміть бажану ємність у якій буде знаходитися ваша свічка. Автор використав звичайну невелику склянку та перелийте туди віск;

Додайте до нього мелену корицю, трохи гвоздики та все гарненько перемішайте;

У рідку суміш вставте гніт, закріпивши його над поверхнею, щоб він розташовувався посередині склянки. Автор закріпив його звичайною прищіпкою;

Гніт має бути зафіксований до повного загустіння воску;

Зверху можете прикрасити свічку гвоздикою.

Ваша ароматична свічка готова.

Ця свічка буде не лише прикрасою кожного декору, а й матиме функціональне значення, адже її аромат прожене різних москітів, мух і комарів.

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