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Як зробити ароматичну свічку з корицею

Як зробити ароматичну свічку з корицею

Як зробити ароматичну свічку з корицею / Фото: Credits

Пряний аромат кориці та гвоздики створять у вашому домі затишну та теплу осінню атмосферу.

Блогер Bruc Duarte показав, як самостійно у себе вдома зробити ароматну  свічку з корицею.

Що знадобиться:

  • Віск (можна взяти звичайні свічки)
  • Кориця (мелена) 1 ст.л
  • Гвоздика

Що робити:

  • На середньому вогні почніть розтоплювати свічки чи віск;
  • Коли вони повністю розтопляться, це займе близько однієї хвилини, приберіть гніт, але не викидайте його;
  • Візьміть бажану ємність у якій буде знаходитися ваша свічка. Автор використав звичайну невелику склянку та перелийте туди віск;
  • Додайте до нього мелену корицю, трохи гвоздики та все гарненько перемішайте;
  • У рідку суміш вставте гніт, закріпивши його над поверхнею, щоб він розташовувався посередині склянки. Автор закріпив його звичайною прищіпкою;
  • Гніт має бути зафіксований до повного загустіння воску;
  • Зверху можете прикрасити свічку гвоздикою.

Ваша ароматична свічка готова.

Ця свічка буде не лише прикрасою кожного декору, а й матиме функціональне значення, адже її аромат прожене різних москітів, мух і комарів.

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