Як зробити ароматні свічки зі звичайних гарбузів

Осінь — час затишних вечорів і ароматних спецій. Якщо ви хочете додати до свого інтер’єру щось особливе та стильне, милі свічки з гарбузів стануть ідеальним рішенням.
На сторінці bibbels.diy показали простий та креативний лайфгак, який чудово підходить для святкування Геловіну та стане чудовим доповненням до будь-якого осіннього декору.
Що знадобиться:
- Маленькі гарбузи — виберіть гарбузи середнього розміру, щоб вони виглядали симпатично на столі чи підвіконні.
- Звичайні свічки чи віск — можна використовувати старі свічки, які залишилися у вас вдома чи купити віск для виготовлення свічок.
- Гніт
Що робити:
- Обережно відріжте верхню частину гарбуза, створивши "кришку";
- За допомогою ложки, вичистіть насіння та волокна з середини гарбуза;
- Наповніть каструлю водою та поставте її на плиту. В маленьку миску чи каструлю покладіть шматочки свічок або віск, потім помістіть їх у каструлю з водою, створивши водяну баню. Нагрівайте на середньому вогні, поки віск не розплавиться;
- Вставте гніт у середину гарбуза, закріпивши його на дні. Ви можете використовувати крапельку розплавленого воску, щоб зафіксувати гніт на місці;
- Обережно влийте розплавлений віск у середину гарбуза, заповнюючи його до краю;
- Дайте воску застигнути. Це може зайняти кілька годин, залежно від температури в кімнаті.
Поради:
- Якщо ви хочете, щоб свічка мала приємний аромат, додайте кілька краплин улюбленої ефірної олії у розплавлений віск перед заливкою;
- Після застигання ви можете прикрасити гарбуз, додавши осінні елементи — листя, стрічки чи інші прикраси;
- Спробуйте використати різні форми гнітів або кольори воску, для створення унікальних свічок.
Пам’ятайте, що свіжі гарбузи мають обмежений термін придатності. Найкраще використовувати свічки протягом кількох тижнів після виготовлення.
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