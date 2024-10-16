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Як зробити ароматні свічки зі звичайних гарбузів

Як зробити ароматні свічки зі звичайних гарбузів

Гарбузові свічки / Фото: Credits

Осінь — час затишних вечорів і ароматних спецій. Якщо ви хочете додати до свого інтер’єру щось особливе та стильне, милі свічки з гарбузів стануть ідеальним рішенням. 

На сторінці bibbels.diy показали простий та креативний лайфгак, який чудово підходить для святкування Геловіну та стане чудовим доповненням до будь-якого осіннього декору.

Що знадобиться:

  • Маленькі гарбузи — виберіть гарбузи середнього розміру, щоб вони виглядали симпатично на столі чи підвіконні.
  • Звичайні свічки чи віск — можна використовувати старі свічки, які залишилися у вас вдома чи купити віск для виготовлення свічок.
  • Гніт

Що робити:

  • Обережно відріжте верхню частину гарбуза, створивши "кришку";
  • За допомогою ложки, вичистіть насіння та волокна з середини гарбуза;
  • Наповніть каструлю водою та поставте її на плиту. В маленьку миску чи каструлю покладіть шматочки свічок або віск, потім помістіть їх у каструлю з водою, створивши водяну баню. Нагрівайте на середньому вогні, поки віск не розплавиться;
  • Вставте гніт у середину гарбуза, закріпивши його на дні. Ви можете використовувати крапельку розплавленого воску, щоб зафіксувати гніт на місці;
  • Обережно влийте розплавлений віск у середину гарбуза, заповнюючи його до краю; 
  • Дайте воску застигнути. Це може зайняти кілька годин, залежно від температури в кімнаті.

Поради:

  1. Якщо ви хочете, щоб свічка мала приємний аромат, додайте кілька краплин улюбленої ефірної олії у розплавлений віск перед заливкою;
  2. Після застигання ви можете прикрасити гарбуз, додавши осінні елементи — листя, стрічки чи інші прикраси;
  3. Спробуйте використати різні форми гнітів або кольори воску, для створення унікальних свічок.

Пам’ятайте, що свіжі гарбузи мають обмежений термін придатності. Найкраще використовувати свічки протягом кількох тижнів після виготовлення.

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