Як зробити атмосферні ліхтарі зі звичайних фужерів

Перетворити звичайні фужери на святкові лампи — це спосіб заощадити кошти на декорі та можливість проявити свою креативність.
На сторінці zwendedesign показали, як з легкістю перетворити звичайні фужери на святкові лампи, які додадуть вашій оселі особливого шарму. Це не тільки бюджетний, але й креативний спосіб підкреслити настрій будь-якої події.
Що знадобиться
- Звичайні фужери (скляні або пластикові)
- Свічки
- Папір (можна використовувати кольоровий чи дизайнерський)
- Ножиці
- Клей
Що робити
- Візьміть свічку та акуратно поставте всередину фужера. Краще використовувати декоративні свічки на батарейках
- З паперу виріжте форму плафона, який стане декоративним елементом вашої лампи. Ви можете експериментувати з різними формами та розмірами. Наприклад, класичні кола або оригінальні фігури.
- Складіть вирізаний плафон та помістіть його на фужер. Переконайтеся, що він гарно тримається. Можна закріпити плафон клеєм, щоб він не зсувався.
- Поставте готові лампи на стіл або в іншому місці, де хочете створити святкову атмосферу.
Цікаво, що такі лампи можна використовувати багаторазово, просто замінюючи свічки та плафони. Втілюйте свої ідеї у життя та створюйте атмосферу, яка надихає.
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