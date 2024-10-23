Як зробити атмосферні ліхтарі зі звичайних фужерів

Перетворити звичайні фужери на святкові лампи — це спосіб заощадити кошти на декорі та можливість проявити свою креативність.

На сторінці zwendedesign показали, як з легкістю перетворити звичайні фужери на святкові лампи, які додадуть вашій оселі особливого шарму. Це не тільки бюджетний, але й креативний спосіб підкреслити настрій будь-якої події.

Що знадобиться

Звичайні фужери (скляні або пластикові)

Свічки

Папір (можна використовувати кольоровий чи дизайнерський)

Ножиці

Клей

Що робити

Візьміть свічку та акуратно поставте всередину фужера. Краще використовувати декоративні свічки на батарейках З паперу виріжте форму плафона, який стане декоративним елементом вашої лампи. Ви можете експериментувати з різними формами та розмірами. Наприклад, класичні кола або оригінальні фігури. Складіть вирізаний плафон та помістіть його на фужер. Переконайтеся, що він гарно тримається. Можна закріпити плафон клеєм, щоб він не зсувався. Поставте готові лампи на стіл або в іншому місці, де хочете створити святкову атмосферу.

Цікаво, що такі лампи можна використовувати багаторазово, просто замінюючи свічки та плафони. Втілюйте свої ідеї у життя та створюйте атмосферу, яка надихає.

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