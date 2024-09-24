Як зробити авокадо мʼяким: блогерка перевірила 5 відомих лайфгаків

Якщо ви маєте зелений авокадо та хочете прискорити його достигання, ознайомтеся з запропонованими методами, щоб обрати той, що справді працює.

На сторінці Honest Hotel Reviews перевірили пʼять розповсюджених лайфгаків, за допомогою яких, на думку "винахідників" можна зробити авокадо мʼяким.

1 Спосіб. Авокадо на підвіконні

Просто візьміть авокадо та покладіть на підвіконня.

Результат: через 4 дні авокадо не дозрів, він не мʼякий та не такий на смак, як має бути.

2 Спосіб. Авокадо з яблуком та бананом

Для цього способу вам знадобиться: паперовий пакет, авокадо, яблуко та банан. Покладіть всі три продукти у пакет, заверніть його та покладіть на підвіконня.

Результат: через 4 дні авокадо став мʼяким і саме такої консистенції, як має бути.

3 Спосіб. Авокадо з борошном

Для цього способу вам необхідно взяти паперовий пакет, авокадо та борошно. Засипте у паперовий пакет трохи борошна, десь пів склянки, та покладіть туди авокадо. Закрийте пакет та покладіть на підвіконня.

Результат: через 4 дні авокадо став мʼяким і саме такої консистенції, як має бути.

4 Спосіб. Авокадо у духовці

Все, що вам знадобиться для четвертого способу, це фольга, авокадо та розігріта до 200°C духовка. Загорніть авокадо у фольгу та покладіть у духовку. Дістаньте його десь через 4 хвилини.

Результат: авокадо став надзвичайно мʼякий, проте, має запах смажених каштанів. Смак — не той авокадо, який би хотілося скуштувати.

5 Спосіб. Авокадо та фен

Цей спосіб дуже нагадує попередній, проте замість духовку треба використати фен. Загорніть авокадо у фольгу та нагрівайте його близько 10-20 хвилин. Потім просто розгорніть його. Якщо ви вважаєте, що недогріли його, продовжуйте дути на нього теплим повітрям, або покладіть на підвіконня, щоб "не пересмажити".

Результат: авокадо справді став мʼякшим, але навіть після 4 днів на підвіконні, він залишається достатньо твердим, щоб їсти та насолоджуватися.

На думку авторки відео, найкращим методом виявився "Авокадо з борошном". Завдяки цьому методу він не тільки здобув гарну текстуру, але й смак. Крім того, авторка абсолютно не радить використовувати фен або духовку, адже у першому варіанті майже нічого не змінюється, а от у другому — авокадо став неїстівний.

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