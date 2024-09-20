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Як зробити авокадо стиглим за 10 хвилин

Як зробити авокадо стиглим за 10 хвилин

Як зробити авокадо стиглим за 10 хвилин / Фото: Credits

Якщо ви не живете у Південній Каліфорнії та не можете просто підійти та зірвати стиглий авокадо з гілки, цей лайфгак допоможе вам зробити кожен твердий авокадо з магазину стиглим за лічені хвилини.

Якщо ви не хочете чекати днями, поки авокадо "дозріє сам", його можна зробити стиглим лише за 10 хвилин у духовці, а як саме розповіли на сторінці DaveHax.

Що робити: 

  • Візьміть фольгу та загорніть у неї авокадо;
  • Покладіть його у ємність для випікання та поставте у попередньо розігріту до 93°C духовку. Тепло допоможе прискорити процес дозрівання;
  • Десь через 10 хвилин дістаньте авокадо та залиште його;
  • Зніміть фольгу та обережно розріже його навпіл. Видаліть кісточку та ви побачите, що він став досить мʼяким для споживання

Поради

Якщо у вас занадто твердий авокадо, можливо, його доведеться залишити у духовці на трохи довший час.

Цей простий та швидкий метод дозрівання дозволить вам насолоджуватися улюбленими стиглими авокадо хоч щодня.

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