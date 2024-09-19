Як зробити будинок щасливим місцем: 10 порад щодо дизайну інтер'єру та організації простору

Попереду у нас осінь та довга зима, тож удома ми будемо проводити все більше часу. У такій ситуації дуже важливо, щоб інтер'єр власного житла викликав лише теплі та радісні почуття

У міру того, як дні стають коротшими, а температура падає, багато хто відчуває занепад настрою. Щоб це компенсувати, пропонуємо вже зараз задуматися над тим, як зробити свій будинок затишним та привітним, адже дизайн інтер'єру справді може допомогти покращити настрій.

Woman&Home зібрали найкращі поради дизайнерів, які допоможуть зробити свій будинок максимально комфортним для життя.

Максимально використовуйте природне освітлення

Похмурі, понурі приміщення, позбавлені природного світла, зазвичай не надихають, тому важливо переконатися, що ви втягуєте якнайбільше зовнішнього світла.

Для цього необов'язково встановлювати нові вікна — іноді лише кілька простих змін можуть збільшити кількість світла у вашому будинку. Розставте меблі так, щоб максимально збільшити надходження сонячного світла. Подумайте про використання дзеркал, щоб відбивати світло по всьому простору, створюючи ілюзію яскравішого середовища.

Подумайте про те, щоб перемістити своє робоче місце або диван ближче до вікна, власне, влаштувавши собі дозу світлотерапії.

Додати колір

Як зробити будинок щасливим місцем / Фото: Credits

Колір дуже сильно впливає наш настрій. Колірна психологія відіграє важливу роль у тому, як ми почуваємося в нашому середовищі.

Додавання невеликих сплесків кольору може допомогти зігріти ваш простір. Поєднання нейтрального дивана з барвистими подушками це спосіб вшанувати чисту естетику, не жертвуючи кольором.

Зелений добре нагадує нам про природу і змушує нас почуватися творчими, розслабленими та зосередженими. Рожевий, згідно із феншуєм, заспокоює та врівноважує різні енергії та сприяє умиротворенню. Крім того, просто пофарбувавши кімнату в кольори, які ви вважаєте наснажливими, ви можете почуватися добре.

Використовуйте кольори, які піднімають вам настрій, наприклад, м'які жовті, теплі оранжеві та заспокійливі сині. Їх можна інтегрувати за допомогою фарби для стін, меблів або акцентних деталей, таких як покривала, подушки та витвори мистецтва.

Заведіть рослини

Як зробити будинок щасливим місцем / Фото: Credits

Придбання рослин – це швидкий та простий спосіб змінити оточення.

Небагато природи в приміщенні може допомогти боротися із зимовою нудьгою. Додавання рослин до вашої спальні, вітальні, на стіл — це спосіб внести частинку природи до вашого внутрішнього простору. Природа – головний стимулятор настрою. Оскільки ми ведемо активне життя, в основному в приміщенні, додавання рослин до вашого простору може освіжити його і сприяти більш позитивному настрою.

Вони можуть покращувати як настрій, а й якість повітря. Вибирайте рослини, які легко доглядати, наприклад, сукуленти або змієголовники.

Зробіть м'яке освітлення пріоритетом

Як зробити будинок щасливим місцем / Фото: Getty Images

Так само, як природне світло важливе за проєктування інтер'єрів, що сприяють відчуттю добробуту, важлива і схема штучного освітлення. Одна з найпоширеніших помилок у освітленні – використання негарних верхніх світильників.

Різке верхнє освітлення може бути надмірно стимуляційним та сприяти виникненню почуття дискомфорту чи занепокоєння. Натомість вибирайте м'якше, більш розсіяне освітлення, яке створює заспокійливу атмосферу. Використовуйте лампи з теплим світлом для створення затишної атмосфери. Регульовані світильники також корисні, оскільки вони дозволяють налаштувати яскравість відповідно до ваших потреб та часу доби.

Оточуйте себе улюбленими речами

Можливо, якась особлива дрібничка нагадує вам про щасливі моменти з близькими. Наприклад, зимові прикраси піднімають вам підняти настрій. Стіна, забарвлена ​​у ваш улюблений колір, може заспокоювати.

Ваш дім має бути сповнений речами, які приносять вам щастя. Чи це витвори мистецтва, сімейні фотографії чи особисті пам'ятні речі, ці маленькі штрихи справді можуть підняти вам настрій темними місяцями. І звичайно, приберіть все, що не подобається, дратує, нагадує про те, що ви хочете забути або якимось іншим чином псує настрій.

Створіть зони для розслаблення

Як зробити будинок щасливим місцем / Фото: Credits

Всі знають, що коли ви почуваєтеся добре відпочилим, ваш настрій покращується, тому дійсно зробіть гарний нічний сон пріоритетом за проєктування спальні і передбачте безліч затишних куточків.

Темна кімната вночі потрібна для якісного сну, що має вирішальне значення для психічного здоров'я. Використовуйте щільні штори або маски для очей, щоб блокувати будь-яке довкілля та забезпечити максимально темне середовище для сну.

Подумайте про затишні і тактильні тканини, які змусять вас захотіти звернутися калачиком і влаштуватися зручніше: про пледи великої в'язки, плюшеві килимки і, можливо, навіть про одну або дві подушки зі штучного хутра. Подумайте і про те, щоб придбати одну з найкращих електричних ковдр для додаткового тепла.

Не тільки спальня повинна бути тим місцем, де ви можете розслабитись, але й інші простори у вашому будинку, які також призначені для релаксації.

Використовуйте кути та куточки, щоб створити зони, де ви можете почуватися в коконі з квітів та текстур, які викликають почуття спокою та турботи.

Зима — це час заглянути всередину себе і поміркувати, тому зробіть простір, в якому ви можете зайнятися цим, максимально теплим і затишним. Подумайте про килими з овчини, ковдри, свічки, натуральні кольори і м'які тканини. Вам потрібні крісла, в яких можна розслабитися, приставний столик, на якому буде все необхідне, щоб на якийсь час стати вашим гніздечком.

Створіть зону для комфортного спілкування

Як зробити будинок щасливим місцем / Фото: Credits

Більшість із нас схильні проводити більше часу у приміщенні у темними холодними місяцями, і це може призвести до почуття ізоляції. Тут справді допоможе те, як зробити будинок придатним для спілкування.

Облаштовуйте житловий простір так, щоб він сприяв зустрічам та бесідам.

Це може включати розставляння крісел по колу, щоб сприяти спілкуванню або створення затишних куточків зі зручними кріслами і м'яким освітленням, де люди можуть розслабитися і вести більш глибокі розмови. Зважайте на ці елементи при плануванні вітальні.

Якщо можливо, увімкніть в інтер'єр камін або центральну загальну зону, яка запрошує сім'ю збиратися. Каміни, як традиційні, так і електричні, можуть створювати теплу та затишну атмосферу, сприяючи почуттю спільності та зв'язку, що особливо важливо у зимові місяці.

Наведіть лад

У багатьох сенсах прибирання перед холодним сезоном навіть важливіше, ніж весняне. Навіть якщо прибирання не входить до ваших улюблених справ і не здається вам особливо терапевтичним, прибирання та застосування деяких професійних методів розхаращення до настання холодних місяців можуть допомогти вам зберегти гарний настрій взимку.

Важливо визначити та звести до мінімуму фактори стресу довкілля, такі як купа рахунків на кухонній стільниці або білизну, яка, здається, ніколи не потрапить до шафи. Приділяючи час та зусилля оцінці своїх особистих почуттів, реакцій та досвіду, ви можете краще організувати той простір, що у вас є. Почніть з мінімізації факторів стресу, а потім культивуйте світло та радість.

Регулярно розхаращуйте житлові приміщення, щоб створити відкрите та повітряне середовище. Це не тільки покращує простір, але й може призвести до ясності розуму та зниження стресу.

Інвестуйте в пристрої для зберігання, які допоможуть акуратно сховати ваші речі. Сюди можуть входити стильні кошики, стелажі або пуфи для зберігання, які також є функціональними меблями.

Встановлення щоденної рутини для прибирання може допомогти підтримувати організований будинок, не перетворюючи це на непосильне завдання. Прості звички, такі як застилання ліжка щоранку або прибирання перед сном, можуть мати велике значення для підтримання почуття ладу.

Створіть простір для руху

Як зробити будинок щасливим місцем / Фото: Credits

З настанням зими може бути складно знайти мотивацію вийти на вулицю для фізичних вправ, але вони змушують серце битися частіше, можуть справді підняти настрій. З цієї причини, якщо ви шукаєте способи зробити свій дім щасливішим місцем, корисно знайти в ньому куточок, щоб змусити своє тіло рухатися.

Обладнайте це місце будь-яким необхідним обладнанням для вправ, наприклад, килимками для йоги, еспандерами або вільними вагами.

Організуйте свій простір для рухів таким чином, щоб ви могли брати участь в онлайн-заняттях або займатися відеофільмом. Це може забезпечити різноманітність і зробити вашу програму вправ цікавою, навіть якщо ви займаєтеся вдома. Прикрасьте свій простір для занять спортом цитатами, що надихають, мотиваційними плакатами або навіть дошкою візуалізації, що відображає вашу мету у фітнесі. Це допоможе вам залишатися активними навіть у дні, коли рівень вашої енергії може бути низьким.

Зробіть простір індивідуальним

Як зробити будинок щасливим місцем / Фото: Credits

Це може здатися очевидним, але надто часто ми не беремо до уваги важливість проєктування наших домів таким чином, щоб нас оточували речі, які відображають нашу індивідуальність, і натомість зосереджуємося лише на його практичних аспектах.

Виявіть творчий підхід та персоналізуйте свій простір. Фотографії, предмети з подорожей та улюблені кольори – все це способи викликати позитивні спогади у вашому домі. Одним із недоліків більшості сучасних інтер'єрних дизайнів є використання стандартних творів мистецтва, які не мають для вас жодного значення. Натомість вибирайте дитячі малюнки, витвори мистецтва знайомих художників або щось саморобне, щоб додати яскравості у ваш простір. Ваш дім має бути сповнений речами, які приносять вам щастя.

Хоча у зими є свої недоліки, ці поради допоможуть вам прийняти зміну пір року і зосередитися на тому, щоб перетворити свій дім на затишний кокон.

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