Як зробити черствий хліб знову свіжим та м'яким: лайфхак від відомого британського шеф-кухаря

Шеф-кухар Трістан Уелч, дає просту пораду, як перетворити хліб "твердий, як камінь, на свіжий, як маргаритка".

Трістан Уелч – шеф-кухар ресторану Parker's Tavern у Кембриджі, який спеціалізується на приготуванні їжі з низьким рівнем відходів. Він рекомендує по можливості не позбавлятися харчових відходів, а повертати їх до життя. Нещодавно у своєму блозі шеф пояснив, як выдновити мъякысть черствого хліба.

Це дуже простий спосіб і він працює.

Тристан пропонує спочатку намочити хліб. Зробити це можна просто під краном. Важливо, щоб ваш черствий хліб добре просочився водою.

Після цього, коли хліб стане дуже вологим, потрібно помістити його в нагріту до 200 градусів духовку приблизно на п'ять хвилин.

Для великих буханців потрібно трохи більше часу в духовці.

Після того, як хліб трохи охолоне, його можна їсти і він вже не буде черствий.

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