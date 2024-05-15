Як зробити цікавий графічний дизайн стін: лайфгаком поділився тату-майстер

Як швидко, цікаво та економно прикрасити нудну однотонну стіну в будинку. З цим дизайном ви впораєтеся за один день.
Коли хочеться швидко та з мінімальними витратами оновити ремонт, на допомогу прийдуть фарба, малярний скотч та фантазія.
На своїй сторінці в Instagram Liam Couper поділився цікавим дизайнерським лайфгаком, який до снаги зробити навіть дитині. До речі, дітей також можна долучити до справи.
Вам знадобляться:
- малярний скотч (ізоляційна стрічка)
- фарба
Починаємо роботу:
- Підготуйте стіну
- Нанесіть бажаний візерунок спеціальним олівцем
- Наклейте на розмітку малярний скотч (попередньо перевірте, аби він не пошкодив стіну)
- Пофарбуйте стіну бажаною фарбою
- Дочекайтесь висихання і зніміть стрічку
Ваш графічний дизайн готовий!
Якщо вам забракло фантазії, можете подивитись інші графічні дизайни в Інтернеті, можна навіть відтворити Мандалу. Розфарбувати її різними кольорами під ваш дизайн. За допомогою малярного скотчу ви можете створити будь-який малюнок, різної складності.
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