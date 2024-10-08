Як зробити декоративні ароматні свічки з осінніми нотками

Ці свічки створять у вас вдома чудову та теплу атмосферу для того, щоб почитати улюблену книгу з ароматним чаєм у прохолодні осінні вечори.
На сторінці Essential Oil Education показали, як зробити фантастично красиві та ароматні осінні свічки, які стануть красивим і стильним доповненням до вашої оселі.
Інгредієнти:
- Гранули бджолиного воску 6 стаканів
- Гніт деревʼяний чи бавовняний 12 шт.
- Сухі квіти, соснові шишки, гілочки сосни чи кипариса, сушена лаванда чи розмарин, палички кориці, аніс тощо.
- Силіконові форми для кексів 12 шт.
- Пергамент для випікання.
- За бажанням можна додати 36 крапель ефірної олії кориці чи іншої на вибір.
Що робити:
- Розігрійте духовку до 150°C, або розтопіть віск на плиті;
- Поставте силіконові форми на деко та наповніть кожну на 3/4 гранулами бджолиного воску;
- Помістіть деко у духовку, поки віск не розтопиться, це близько 8-10 хвилин;
- Коли віск розплавиться, вийміть деко з духовки;
- Додайте 3 краплі ефірної олії кориці в кожну форму та обережно перемішайте та закріпіть гніт;
- Працюйте швидко, додайте гніт до кожної чашки, потім натуральні елементи, переконавшись, що вони частково занурені у віск;
- Залиште все вистигати при кімнатній температурі;
- Після застигання вийміть свічки з форм;
Такі свічки можуть стати чудовим подарунком до свят і прикрасою вашого дому.
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