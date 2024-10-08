Як зробити декоративні ароматні свічки з осінніми нотками

Ці свічки створять у вас вдома чудову та теплу атмосферу для того, щоб почитати улюблену книгу з ароматним чаєм у прохолодні осінні вечори.

На сторінці Essential Oil Education показали, як зробити фантастично красиві та ароматні осінні свічки, які стануть красивим і стильним доповненням до вашої оселі.

Інгредієнти:

Гранули бджолиного воску 6 стаканів

Гніт деревʼяний чи бавовняний 12 шт.

Сухі квіти, соснові шишки, гілочки сосни чи кипариса, сушена лаванда чи розмарин, палички кориці, аніс тощо.

Силіконові форми для кексів 12 шт.

Пергамент для випікання.

За бажанням можна додати 36 крапель ефірної олії кориці чи іншої на вибір.

Що робити:

Розігрійте духовку до 150°C, або розтопіть віск на плиті;

Поставте силіконові форми на деко та наповніть кожну на 3/4 гранулами бджолиного воску;

Помістіть деко у духовку, поки віск не розтопиться, це близько 8-10 хвилин;

Коли віск розплавиться, вийміть деко з духовки;

Додайте 3 краплі ефірної олії кориці в кожну форму та обережно перемішайте та закріпіть гніт;

Працюйте швидко, додайте гніт до кожної чашки, потім натуральні елементи, переконавшись, що вони частково занурені у віск;

Залиште все вистигати при кімнатній температурі;

Після застигання вийміть свічки з форм;

Такі свічки можуть стати чудовим подарунком до свят і прикрасою вашого дому.

Читайте також: