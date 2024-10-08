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Як зробити декоративні ароматні свічки з осінніми нотками

Як зробити декоративні ароматні свічки з осінніми нотками

Як зробити декоративні ароматні свічки з осінніми нотками / Фото: Credits

Ці свічки створять у вас вдома чудову та теплу атмосферу для того, щоб почитати улюблену книгу з ароматним чаєм у прохолодні осінні вечори. 

На сторінці Essential Oil Education показали, як зробити фантастично красиві та ароматні осінні свічки, які стануть красивим і стильним  доповненням до вашої оселі.

Інгредієнти:

  • Гранули бджолиного воску 6 стаканів
  • Гніт деревʼяний чи бавовняний 12 шт.
  • Сухі квіти, соснові шишки, гілочки сосни чи кипариса, сушена лаванда чи розмарин, палички кориці, аніс тощо.
  • Силіконові форми для кексів 12 шт.
  • Пергамент для випікання.
  • За бажанням можна додати 36 крапель ефірної олії кориці чи іншої на вибір.

Що робити:

  • Розігрійте духовку до 150°C, або розтопіть віск на плиті;
  • Поставте силіконові форми на деко та наповніть кожну на 3/4 гранулами бджолиного воску;
  • Помістіть деко у духовку, поки віск не розтопиться, це близько 8-10 хвилин;
  • Коли віск розплавиться, вийміть деко з духовки;
  • Додайте 3 краплі ефірної олії кориці в кожну форму та обережно перемішайте та закріпіть гніт; 
  • Працюйте швидко, додайте гніт до кожної чашки, потім натуральні елементи, переконавшись, що вони частково занурені у віск;
  • Залиште все вистигати при кімнатній температурі; 
  • Після застигання вийміть свічки з форм;

Такі свічки можуть стати чудовим подарунком до свят і прикрасою вашого дому.

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