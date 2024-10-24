Як зробити декоративні гарбузи до Геловіну

Якщо ви шукаєте простий та бюджетний спосіб прикрасити свій дім до цього свята, спробуйте створити декоративні гарбузи зі звичайних сміттєвих пакетів.

На сторінці gamze_sankaya показали, як просто та швидко у домашніх умовах зробити декоративний гарбуз, який можна використати й наступного Геловіну.

Матеріали:

Мішок для сміття

Скотч

Клейка паперова стрічка

Серветка

Шпалерний клей

Аерозольна фарба

Що робити:

Наповніть сміттєвий мішок папером, попередньо зімʼявши його; Зав'яжіть і за допомогою скотчу надайте пакету форму гарбуза; Покрийте свій гарбуз клейкою паперовою стрічкою та нею ж зробіть хвостик гарбуза; За допомогою клею покрийте гарбуз серветками та дайте йому просохнути; Пофарбуйте гарбуз аерозольною фарбою, використовуючи різні відповідні кольори та дайте йому просохнути.

Створюючи гарбузи зі сміттєвих пакетів, ви не лише економите гроші, але й берете участь у збереженні довкілля. Це чудова можливість для родинного дозвілля, до якого можна залучити дітей.

Створення декоративних гарбузів до Геловіну — це веселий і креативний спосіб підготуватися до свята. Ви можете проявити свою уяву, використовуючи прості матеріали, які легко знайти вдома.

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