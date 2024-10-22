Як зробити декоративні квіти з форм для кексів

Декоративні квіти — це чудовий спосіб додати яскравість та унікальність вашому інтер’єру та подарункам.

На сторінці easy_crafts.official показали, як просто та швидко можна створити красиві паперові квіти з форм для кексів. Ці квіти ідеально підходять для декорування оселі, створення хендмейд букета чи оригінального пакування подарунків.

Вам знадобиться:

Паперові форми для кексів (колір обирайте за власним бажанням);

Степлер;

Ножиці.

Що робити:

Складіть один в один паперові форми та по середині зафіксуйте їх степлером; За допомогою ножиць надріжте бокові частини форм, рухаючись по колу; Потім треба заокруглити кожну нарізану частинку зрізавши кути; Почніть обережно підіймати один за одним до середини надрізані "листочки", щоб у вас вийшла обʼємна квітка.

Поради:

Ви можете використовувати різноколірний папір, щоб створити цікаві та барвисті квіти;

Експериментуйте з надрізанням кутів і у вас вийдуть квіти різного формату.

Створення декоративних квітів з форм для кексів — це простий і веселий спосіб реалізувати свої творчі ідеї. Ви можете експериментувати з кольорами та формами, щоб створити унікальні композиції.

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