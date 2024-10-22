Як зробити декоративні квіти з форм для кексів

Декоративні квіти — це чудовий спосіб додати яскравість та унікальність вашому інтер’єру та подарункам.
На сторінці easy_crafts.official показали, як просто та швидко можна створити красиві паперові квіти з форм для кексів. Ці квіти ідеально підходять для декорування оселі, створення хендмейд букета чи оригінального пакування подарунків.
Вам знадобиться:
- Паперові форми для кексів (колір обирайте за власним бажанням);
- Степлер;
- Ножиці.
Що робити:
- Складіть один в один паперові форми та по середині зафіксуйте їх степлером;
- За допомогою ножиць надріжте бокові частини форм, рухаючись по колу;
- Потім треба заокруглити кожну нарізану частинку зрізавши кути;
- Почніть обережно підіймати один за одним до середини надрізані "листочки", щоб у вас вийшла обʼємна квітка.
Поради:
- Ви можете використовувати різноколірний папір, щоб створити цікаві та барвисті квіти;
- Експериментуйте з надрізанням кутів і у вас вийдуть квіти різного формату.
@easy_crafts.official ♬ Crazy - Angelo Andrea
Створення декоративних квітів з форм для кексів — це простий і веселий спосіб реалізувати свої творчі ідеї. Ви можете експериментувати з кольорами та формами, щоб створити унікальні композиції.
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