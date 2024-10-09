Як зробити декоративний горіховий свічник

Цей свічник стане оригінальною прикрасою для будь-якої оселі.
На сторінці dekokrams поділилися чудовою ідеєю, як перетворити звичайні горіхи на стильний свічник, який додасть затишку вашому інтер'єру.
Вам знадобиться:
- Металева кришка;
- Горіхи;
- Клей пістолет;
Що робити:
- Приклейте горіхи по краю металевої кришки та додайте зверху ще один ряд горіхів;
- За необхідності можете додати ще ряд горіхів;
- Потім поставте у кришку свічку.
Поради:
Можете додати декілька гілочок сухих квітів, проте будьте обережні, щоб вони не загорілися.
Використання натуральних матеріалів, таких як горіхи, робить цю ідею екологічною та стильною.
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