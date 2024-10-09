Як зробити декоративний горіховий свічник

Цей свічник стане оригінальною прикрасою для будь-якої оселі.

На сторінці dekokrams поділилися чудовою ідеєю, як перетворити звичайні горіхи на стильний свічник, який додасть затишку вашому інтер'єру.

Вам знадобиться:

Металева кришка;

Горіхи;

Клей пістолет;

Що робити:

Приклейте горіхи по краю металевої кришки та додайте зверху ще один ряд горіхів;

За необхідності можете додати ще ряд горіхів;

Потім поставте у кришку свічку.

Поради:

Можете додати декілька гілочок сухих квітів, проте будьте обережні, щоб вони не загорілися.

Використання натуральних матеріалів, таких як горіхи, робить цю ідею екологічною та стильною.

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