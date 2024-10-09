Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як зробити декоративний горіховий свічник

Як зробити декоративний горіховий свічник

Свічки / Фото: Credits

Цей свічник стане оригінальною прикрасою для будь-якої оселі.

На сторінці dekokrams поділилися чудовою ідеєю, як перетворити звичайні горіхи на стильний свічник, який додасть затишку вашому інтер'єру.

Вам знадобиться:

  • Металева кришка;
  • Горіхи;
  • Клей пістолет; 

Що робити:

  • Приклейте горіхи по краю металевої кришки та додайте зверху ще один ряд горіхів;
  • За необхідності можете додати ще ряд горіхів;
  • Потім поставте у кришку свічку.

Поради

Можете додати декілька гілочок сухих квітів, проте будьте обережні, щоб вони не загорілися.

Використання натуральних матеріалів, таких як горіхи, робить цю ідею екологічною та стильною.

Читайте також:

Як зробити декоративну композицію з різних квітів у одному горщику – Катерина Чорноус

Як зробити декоративну композицію з різних квітів у одному горщику – Катерина Чорноус

Повʼязані теми:

Наступна публікація