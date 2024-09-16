Як зробити декоративний ліхтар зі звичайної банки: лайфгак від блогерки

Осінь — час, коли хочеться трохи більше тепла та затишку. Саме ці ліхтарі зможуть стати красивим доповненням інтерʼєру.

На сторінці allgaeuer_rasselbanden_mama авторка розповіла, що обожнює апсайклінг — виготовлення чогось нового зі старих та непотрібних речей, та показала, як зробити цікаві ліхтарі з простих матеріалів, які можна знайти вдома.

Що знадобиться:

Банка;

Папір для випікання;

Клей;

Свічка.

Що робити:

Обгорніть банку у папір та склейте його. Він має бути значно довшим за її висоту;

Поставте банку та гармошкою натягніть папір на висоту банки;

У середину банки покладіть свічку;

Папір має так огортати банку, щоб її зовсім не було видно.

Якщо хочете, можна пофарбувати папір і замість білих ліхтарів матимете кольорові.

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