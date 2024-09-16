Як зробити декоративний ліхтар зі звичайної банки: лайфгак від блогерки

Осінь — час, коли хочеться трохи більше тепла та затишку. Саме ці ліхтарі зможуть стати красивим доповненням інтерʼєру.
На сторінці allgaeuer_rasselbanden_mama авторка розповіла, що обожнює апсайклінг — виготовлення чогось нового зі старих та непотрібних речей, та показала, як зробити цікаві ліхтарі з простих матеріалів, які можна знайти вдома.
Що знадобиться:
- Банка;
- Папір для випікання;
- Клей;
- Свічка.
Що робити:
- Обгорніть банку у папір та склейте його. Він має бути значно довшим за її висоту;
- Поставте банку та гармошкою натягніть папір на висоту банки;
- У середину банки покладіть свічку;
- Папір має так огортати банку, щоб її зовсім не було видно.
Якщо хочете, можна пофарбувати папір і замість білих ліхтарів матимете кольорові.
Читайте також:
- Як зробити вуличні ліхтарі, які додадуть теплої атмосфери вашому подвір'ю
- Як зробити мармеладний букет
- Як зробити ароматичну свічку з корицею