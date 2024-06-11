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Як зробити декоративну драбину для вашого саду: поради флористки

Як зробити декоративну драбину для вашого саду: поради флористки

Квіти у саду

У саду не буває забагато квітів, тим паче коли вони ростуть не тільки на землі, але й у горщиках на драбинах.

Флористка Michaela Waldl створює надзвичайно креативні та оригінальні речі для саду і дому з деревини та натуральних матеріалів. ЇЇ сторінка дуже гарна та затишна, а підписники вдячні, що вона розповідає, як самостійно створювати таку красу. Цього разу, Michaela показала, як зробити декоративну драбину для саду.

Вам знадобиться:

  • Палиці;
  • Шурупокрут;
  • Шурупи;
  • Шпагат.

Що робити:

  • Візьміть попередньо очищені від гілок палиці. Вам знадобиться дві довгі та чотири короткі. Не обов’язково, щоб вони були свіжо спиляні;
  • За допомогою шурупокрута скріпіть між собою палиці, щоб у вас вийшла драбина;
  • У місцях скріплення, декоративно нав’яжіть товстий шпагат;
  • Поставте драбину коло стіни, обперши її на неї;
  • Драбину можна прикрасити різними декоративними елементами, в автора це пташки та квіти у металевих горщиках.

Ця цікава та креативна ідея додасть оригінальності вашому саду.

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