Як зробити декоративну вазу з опалого листя

Осінь — чудова пора для створення красивих речей та декорування власної оселі. Спробуйте зробити цікаву вазу зі звичайного пожовклого листя всього за декілька хвилин.

На сторінці domesticallyblissful показали, як зробити симпатичну декоративну вазу зі звичайного опалого листя.

Що знадобиться:

Листя;

Кулька;

Клей;

Пензлик.

Що робити:

Для початку, вам необхідно назбирати красиве осіннє листя. Колірну гаму обирайте самостійно. Вони можуть бути повністю жовті, червоні, можливо ще трохи зелені. Тут вирішує ваша фантазія;

Промийте його та висушіть;

Надуйте кульку необхідного розміру. Саме такий розмір матиме ваша ваза;

Розмістіть кульку хвостиком вниз на чашку чи банку, щоб вам було зручно працювати;

Нанесіть на кульку клей та одразу прикладайте листя;

Як тільки ви його приклали, одразу зверху змащуйте клеєм. І так з кожним наступним листочком;

Листя у вас має бути у декілька шарів;

Коли ви закінчите наносити листя, дайте йому повністю висохнути;

Потім обережно спустіть повітря з кульки. Не варто її лопати, адже ви можете деформувати свою вазу, бо листя приклеєне до кульки. Прибирати її треба обережно.

Поради:

Чим більше листя ви накладаєте зверху, тим більш слизькими воно стає, отже треба бути обережними та притримувати його. Можна робити все поетапно, наносити шар за шаром, коли перший трохи підсохне.

У середину можна поставити декоративну безполум’яну свічку та додати трохи мерехтливих вогників.

Авторка відео зазначила, що попри свою візуальну крихкість така ваза простояла у неї в домі майже рік і навіть витримала переїзд до іншої оселі.

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