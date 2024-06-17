Як зробити добриво для квітів з картопляної шкірки

Це найпростіший спосіб збагатити ваші рослини поживними речовинами, а також зекономить гроші та позбутися кухонних відходів у більш екологічний спосіб.

Існує швидкий і простий спосіб перетворити шкірку картоплі на добриво для вашого саду. На сторінці садових лайфгаків Gardening Soul вийшло відео про те, як зробити добриво для ваших рослин з картопляної шкірки.

Що робити:

Візьміть картопляну шкірку, додайте 250 мл води та кілька крапель білого оцту (оцет сприяє швидкому бродінню картопляної шкірки);

Залишити бродити на 2-3 дні;

Процідіть воду, що забродила.

Таке добриво можна наливати прямо у квітковий горщик.

Картопляна шкірка багата на саліцилову кислоту і може сприяти розвитку коренів рослин. Також таке добриво забезпечить велику кількість азоту, фосфору та калію вашим рослинам і змусить їх рости пишним цвітом.

Це чудовий метод, який можна застосовувати один або два рази на місяць, щоб ваші рослини росли здоровими та сильними.

Добриво з картопляної шкірки чудово підходить для овочів, трав, квітучих і кімнатних рослин, навіть кактусів.

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