Як зробити домашній компост: поради садівника

Якісний компост, який ви можете зробити власноруч, збагачує ґрунт і покращує його структуру та родючість.

Гаряче компостування — це чудовий метод для швидкого створення багатого на поживні речовини компосту, але важливо дотримуватися кількох ключових принципів для досягнення оптимальних результатів. Садівник Philip Longo поділився з підписниками власним досвідом з підготовки якісного компосту для рослин.

Для гарячого компостування ідеальне співвідношення вуглецю до азоту становить 30:1. Це означає, що на кожні 30 частин вуглецю має бути 1 частина азоту. Коричневі матеріали, такі як сухе листя, солома та картон, що уповільнюють процес розкладання, але без них компост може бути недостатньо пористим для належного повітрообміну, забезпечують вуглець. Натомість зелені матеріали, зокрема свіжі садові відходи, кухонні залишки та курячий послід, які прискорюють розкладання, постачають азот, а він сприяє швидкому росту мікроорганізмів, які розщеплюють органічні матеріали.

Щоб прискорити процес, наріжте матеріали на дрібніші шматки — вони розкладаються швидше і рівномірніше, та перевертайте купу кожні кілька днів, щоб вона добре провітрювалася. Це забезпечує доступ повітря, що критично для підтримки активності аеробних бактерій, а також запобігає утворенню "гарячих точок" і допомагає підтримувати однорідний процес розкладання.

Пам’ятайте, що вологість – ключовий аспект. Компост повинен бути схожий на віджату губку — вологий, але не мокрий, не повинно бути крапель води під час стиснення. Занадто багато води може спричинити неприємний запах і гниття компосту. Якщо компост надто сухий, мікроорганізми не можуть працювати ефективно та процес розкладання уповільнюється. Регулярно перевіряйте вологість і за потреби додавайте воду або сухі матеріали, щоб підтримувати оптимальний рівень.

Якщо у вас є доступ до компостного аератора, він може допомогти краще забезпечити аерацію купи. Також використання закритих компостерів може допомогти підтримувати вологість і температуру.

Справжній компост не повинен мати неприємного запаху. Якщо ви відчуваєте гнилий запах, це може бути ознакою надмірної вологості або недостатньої аерації.

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