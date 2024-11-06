Як зробити домашній натуральний ароматизатор для шафи

Якщо ви хочете, щоб ваш одяг завжди мав легкий та приємний аромат, вам не обов’язково купувати дорогі ароматизатори. Ви можете зробити його самостійно за допомогою простих інгредієнтів, які знайдуться в кожному домі.

На сторінці diana_gologovets поділилися простим лайфгаком створення ароматизатора, який підійде для будь-якої шафи та не містить хімічних речовин.

Що знадобиться:

Вологі серветки

Звичайний рис

Улюблені парфуми або ефірна олія

Що робити:

Візьміть вологу серветку та розкладіть її на рівній поверхні. Висипте одну столову ложку рису на центр вологої серветки. Рис має відмінні абсорбуючі властивості, що дозволяє тривалий час зберігати аромат та поступово його випаровувати. Нанесіть на рис кілька крапель ваших улюблених парфумів або ефірної олії. Рекомендується почати з 2–4 крапель, і, якщо хочете більш насичений аромат, можна додати ще. Зав’яжіть серветку з двох протилежних кінців, сформувавши невеликий мішечок. Переконайтеся, що рис не висипається. Готовий ароматичний мішечок можна зберігати в шафі серед одягу чи навіть повісити на вішалку. Для більш рівномірного розподілу аромату можна зробити кілька таких мішечків і розмістити їх у різних секціях шафи.

Поради:

Якщо аромат став менш інтенсивним, ви можете просто додати кілька крапель ефірної олії чи парфумів, щоб оновити запах.

З часом серветка може втратити свою форму чи зноситися. Замініть її на нову, використовуючи той самий рис, просочений ароматом.

Тепер ви знаєте, як легко та швидко створити ароматизатор для шафи, який наповнить ваш одяг улюбленим запахом і збереже його свіжість на тривалий час.

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