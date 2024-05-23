Як зробити домашній нетоксичний засіб від комарів: лайфгак від родини блогерів

Це ідеальна річ на теплу погоду, коли починають літати комарі та різні комахи, а використовувати хімічні засоби не хочеться.

Цей засіб дуже просто зробити та він стане незамінним для вас під час приготування їжі на повітрі, кемпінгу, на дачі або навіть стати прикрасою дому, чи квартири. Його легко можна поставити на стіл, як центральний елемент декору, щоб уникнути настирливих жуків.

Рецепт цього неймовірного засобу на своїй сторінці опублікувала родина блогерів emilyxlevi, які радують своїх читачів цікавими, простими, та головне робочими лайфгаками!

Отже, вам потрібно:

Лимон

Лайм

Розмарин

5-10 крапель ефірної олії (лаванда, м’яті, лимон або евкаліпт, обирайте ту, що подобається)

Свічка, що плаває (для краси)

У скляну банку додайте нарізані лимони та лайми, свіжий розмарин, ефірну олію на вибір і просто залийте це все водою з-під крана. Можете зверху додати свічку, що плаває, аби створити атмосферу та настрій.

Так просто та швидко ваш засіб готовий, а головне, він абсолютне нетоксичний і не має викликати задухи чи алергічної реакції.

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