Як зробити доріжку в саду: 5 простих ідей прикрасити свою ділянку

Окрім того, що вигляд вона має дуже естетичний, так ще і допоможе підбиратися до різних рослин у вашому саду.

Садова доріжка прикрасить ваш ділянку біля будинку, а щоб її зробити потрібні найпростіші матеріали і трохи фантазії. Бувають вони різними і з різного матеріалу, наприклад, найпоширенішими є садові доріжки з натурального каменю, цегли, бетону, гальки і зрізів дерева.

Звичайно ж, є техніки, коли кам'яні доріжки кладуть на розчин, але для цього потрібен особливий досвід. Ми ж у цій добірці пропонуємо значно простіші варіанти, які ідеально підходить для самостійного укладання.

Доріжка з бетону

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Укладати доріжку з цього матеріалу можна кількома способами: зробити плити і класти їх окремими елементами; скористатися трафаретом для заливки, який дозволить створити різні візерунки; за допомогою опалубки просто залити доріжку. Але пам'ятайте, що попередньо потрібно ще й зробити кілька підготовчих робіт: вирівняти землю, укласти геотекстиль і вже потім заливати бетон.

Доріжка зі спилів дерева

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Простий, красивий і екологічний спосіб прикрасити сад. Під час викладання зрізів дерева, можна використовувати їх різного розміру, що додасть ще більшої незвичайності. Укладати зрізи можна на траву або гальку.

Доріжка з натурального каменю

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Укладати таку доріжку теж не складно. Але знадобиться кілька кроків підготовчих робіт: визначити зовнішній вигляд доріжки, вирівняти землю, укласти геотекстиль, поверх якого вже і будуть лягати ваші камені. Проміжки засипте дрібним каменем: галькою, мармуровою крихтою або кварцитом.

Доріжка з гальки

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Роблячи таку доріжку, потрібно обов'язково врахувати те, що камінці можуть розсипатися за межі позначеної межі, тому зробіть попередньо бордюр. А щоб камінці не провалювалися, не забудьте про підстилку зі щільної садової тканини.

Доріжка з цегли

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Для такої доріжки теж знадобиться бардюр, який можна зробити як з підручних матеріалів, але також і придбати у спеціалізованих магазинах. Камені найкраще викладати у візерунок або в хаотичному порядку, а після трохи утрамбувати за допомогою гумового молотка (киянки). Прогалини можна засипати піском або дрібним каменем.

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