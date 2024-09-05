Як зробити екологічне добриво для рослин з кухонних відходів

Цей лайфгак допоможе вам зберегти чимало коштів, які б ви витратили на спеціальні добрива для рослин.
На сторінці Home Gardening розповіли про два способи виготовлення екологічного добрива з кухонних відходів для ваших рослин.
Рідке добриво:
- Візьміть органічні кухонні відходи та помістіть їх у велику ємність або бочку;
- Засипте відходи шаром компосту та налийте достатню кількість води, щоб покрити їх. Накрийте ємність плівкою та закрийте кришкою;
- Дайте суміші ферментуватися близько трьох днів;
- Коли вам потрібно буде його використати, розведіть один літр отриманого рідкого добрива на відро води. Поливайте цим розчином ваші овочі. Зазвичай вже через короткий час ви помітите, що ваші рослини стали сильнішими та більш здоровими.
Компостування в ямі:
- Викопайте яму у саду чи городі та заповніть її органічними відходами з кухні та листям і стеблами овочевих рослин. Подрібніть листя для кращого розкладання;
- Залиште органічні відходи в ямі та накрийте їх шаром компосту, а потім засипте землею;
- Дайте компосту ферментуватися протягом семи днів. В цей час рослини, що ростуть поруч, почнуть поступово вбирати корисні елементи з компосту;
- Такий метод компостування не сприяє появі бур'янів, комах або їхніх яєць і компостні бактерії не потребують спеціальної активації, тому він ефективно віддає рослинам поживні речовини.
Ці методи допоможуть зменшити відходи та підвищити родючість вашого ґрунту.
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