Як зробити екологічні горщики з картону для вашого саду

Якщо у вас вдома зібралася велика кількість картону, не поспішайте його нести на смітник. З нього легко зробити екологічні горщики для розсади.
Садівник Simon Akeroyd показав своїм підписникам як зі звичайного картону зробити екологічні горщики, у яких рослину можна одразу садити у ґрунт. Це просто, зручно та економно.
Як зробити горщик:
- Картон наріжте на великі смужки;
- Замочіть їх десь на 15 хвилин у воді;
- Обгорніть мокрою смужкою банки, склянки чи бляшанки. Це буде розмір вашого майбутнього екологічного горщика. Знизу підгорніть картон так, щоб вийшло дно;
- Дістаньте банку поки картон ще вологий, але робіть це обережно, щоб не пошкодити форму;
- Дайте вашим паперовим горщикам повністю просохнути.
Далі, ви можете наповнити їх землею і зробити розсаду, посіявши насіння. Коли прийде час пересаджувати рослину у ґрунт на вулиці чи у теплицю, садіть одразу з горщиком.
Такий метод посадки вбереже рослину від можливих порушень кореня під час пересадки. Коріння зможе прорости крізь картон, а сам він розкладеться у ґрунті, не шкодячи рослинам.
Використання таких горщиків не тільки допоможе вам зменшити відходи, але й стане чудовим способом зберегти природні ресурси та зробити садівництво більш екологічним.
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