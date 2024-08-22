Як зробити екологічні горщики з картону для вашого саду

Якщо у вас вдома зібралася велика кількість картону, не поспішайте його нести на смітник. З нього легко зробити екологічні горщики для розсади.

Садівник Simon Akeroyd показав своїм підписникам як зі звичайного картону зробити екологічні горщики, у яких рослину можна одразу садити у ґрунт. Це просто, зручно та економно.

Як зробити горщик:

Картон наріжте на великі смужки;

Замочіть їх десь на 15 хвилин у воді;

Обгорніть мокрою смужкою банки, склянки чи бляшанки. Це буде розмір вашого майбутнього екологічного горщика. Знизу підгорніть картон так, щоб вийшло дно;

Дістаньте банку поки картон ще вологий, але робіть це обережно, щоб не пошкодити форму;

Дайте вашим паперовим горщикам повністю просохнути.

Далі, ви можете наповнити їх землею і зробити розсаду, посіявши насіння. Коли прийде час пересаджувати рослину у ґрунт на вулиці чи у теплицю, садіть одразу з горщиком.

Такий метод посадки вбереже рослину від можливих порушень кореня під час пересадки. Коріння зможе прорости крізь картон, а сам він розкладеться у ґрунті, не шкодячи рослинам.

Використання таких горщиків не тільки допоможе вам зменшити відходи, але й стане чудовим способом зберегти природні ресурси та зробити садівництво більш екологічним.

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