Як зробити гербарій в школу: п'ять цікавих ідей з Instagram

Як зробити гербарій в школу: п'ять цікавих ідей з Instagram

Щороку з настанням осені і початком шкільних занять життя батьків молодших школярів набуває характеру захопливої пригоди.

Хто з батьків не збирав в темному осінньому парку опале листя, не сушив його праскою і не клеїв разом із дитиною в альбом для малювання. Ззавичай, про те, що завтра обов'язково потрібно принести гербарій, діти згадують приблизно за годину до передбачуваного відходу до сну, а то й за 15 хвилин до виходу з дому.

Стресостійкість батьків молодших школярів завжди дещо знижена, а в наші непрості часи, так і поготів, тому пропонуємо вам почати готуватися вже зараз, адже, як би не змінювалися програми навчання наших дітей, а без здавання гербарію ще жоден учень школи не закінчив.

Спробуйте підійти до процесу творчо, адже проігнорувати завдання все одно не вийде. До того ж, вчителям теж буде приємно побачити щось цікавіше ніж пожовкле листя клену або каштану на білому папері в плямах клею.

Листя і квіти для класичного гербарію можна засушити кількома способами:

холодним, коли листя і квіти укладають між двома сторінками книжки або серветками та поміщають під прес приблизно на тиждень;

гарячим, коли рослини поміщають між двома аркушами паперу і пропрасовують праскою без пари. Також можна просушити все за допомогою фену;

природним шляхом можна просушити рослини, якшо підвісити їх за черешки або просто акуратно розкласти на гігроскопічному папері, весь процес займе два-три тижні.

Якщо ви вирішили скласти гербарій із дуже тонких рослин, які важко буде приклеїти до аркуша паперу, спробуйте такий витончений і простий спосіб кріплення, як тонка смужка скотча, або папірець із назвою рослини.

Ще одна цікава ідея для гербарію - скласти з квітів і листя композицію та помістити її в рамку. У цьому разі не потрібно клеїти занадто надійно, досить трохи зафіксувати твердим клеєм і розмістити під склом, надійно притиснути аркуш із рослинами щільним картоном із тильного боку.

Також гарною ідеєю буде композиція з колосків або суцвіть лаванди у вигляді серця на тонованому папері.

Або, наприклад, квіти і трави можна заламінувати і зробити красиві закладки для книжок.

Але найцікавіший гербарій, на наш погляд, вийде, якщо законсервувати квіти та листя в гліцерині.

Для цього потрібно розвести гліцерин теплою водою у співвідношенні 1: 2 і залити свіжі квіти, попередньо поміщені в красиві ємності.

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