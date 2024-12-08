Як зробити годівнички для пташок із апельсинової шкірки

У холодну пору року особливо важливо дбати про пернатих друзів, адже їм не завжди вистачає їжі. Проте замість звичайних магазинних годівничок можна створити щось унікальне та використати підручні матеріали.

На сторінці thepurposefulyou запропонували креативну ідею, як зробити такі годівнички вдома. Все, що вам знадобиться — це звичайний апельсин.

Що знадобиться для створення годівнички

Апельсин 1 шт.

Нитка чи мотузка

Ніж

Ложка

Корм для птахів (зерно, насіння, подрібнені горіхи тощо).

Що робити

Візьміть апельсин і розріжте його навпіл. Обережно дістаньте м'якуш ложкою, щоб залишилася лише шкірка. М'якуш можна використати для приготування соку чи десерту. У кожній половинці шкірки зробіть по дві маленькі дірочки ближче до країв. Для цього можна використати ніж, шило чи гострий кінчик ножиць. Просуньте нитку чи тонку мотузку через отвори так, щоб вийшла своєрідна петля. Саме за неї ви зможете підвісити годівничку на гілці дерева. Важливо переконатися, що нитка міцна та не порветься під вагою корму. У середину апельсинової шкірки насипте корм для птахів. Це може бути суміш із насіння соняшника, проса, подрібнених горіхів або навіть вівсяних пластівців. Уникайте хліба чи солодощів, адже вони можуть зашкодити пташкам. Повісьте вашу апельсинову годівничку на дерево у місці, де птахам буде зручно її знайти. Обирайте місця подалі від дороги чи активних людських зон, щоб пернаті почувалися у безпеці.

Чому саме апельсин

Екологічність . Шкірка повністю біорозкладна, тому після використання її можна просто залишити та додати до компосту.

. Шкірка повністю біорозкладна, тому після використання її можна просто залишити та додати до компосту. Простота. Процес створення годівнички займає всього кілька хвилин і не потребує складних матеріалів.

Поради:

Якщо у вас є кілька апельсинів, зробіть декілька годівничок і розвісьте їх у різних місцях. Це не лише підтримає більше птахів, а й прикрасить ваш сад або двір.

Регулярно перевіряйте годівнички, додавайте корм за необхідності.

Чудова ідея для спільного дозвілля

Виготовлення годівничок із апельсинової шкірки — чудовий спосіб провести час із дітьми чи друзями. Це не лише творчий процес, а й можливість зробити щось добре для природи. Крім того, спостереження за птахами, які прилітають до вашого "частування", стане цікавим хобі для всієї родини.

Всього кілька простих кроків і ви зможете допомогти пернатим друзям пережити холодний сезон і відчути радість від турботи про природу.

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