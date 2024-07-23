Як зробити ідеальне наповнення ваших садових контейнерів

Такий спосіб наповнення забезпечить поживними речовинами ваші рослини та дозволить зекономити чимало грошей на добривах.

Садівництво у контейнерах може стати відмінним вибором якщо у вас поганий ґрунт, проблеми з дренажем або нестача місця. Садівниця Kristina Nickerson розкрила своїм підписникам секрет, з чого складається наповнення її садових контейнерів, у яких вона вирощує свій багатий врожай.

"Huelkultugr" — це метод, що полягає в шаруванні органічних садових відходів всередині грядки перед додаванням ґрунту. Це дозволяє економити кошти, залучаючи та зберігаючи вологу. Термін "hugelkultur" має німецьке походження і перекладається як "культура курганів або пагорбів".

1 шар: картон – профілактика бур’яну;

картон – профілактика бур’яну; 2 шар: шматки деревини та палиці – забезпечення киснем коріння рослин і допомога у дренажі води;

шматки деревини та палиці – забезпечення киснем коріння рослин і допомога у дренажі води; 3 шар: органічний матеріал (залишки газону, листя), щоб зайняти більше місця;

органічний матеріал (залишки газону, листя), щоб зайняти більше місця; 4 шар: ґрунт, щонайменше 30,5 см.

Матеріали, що використовуються включають великі гнилі колоди, палиці та інше "сміття", покрите травою, кавовою гущею, компостом та іншими органічними речовинами. Коли матеріал руйнується, він створює середовище для розквіту корисних грибків і мікробів, що імітують природний ландшафт. Метод "Hugelkultur" має багато переваг, включаючи покращення якості ґрунту, мінімальне обслуговування та утримання води.

Цей метод наповнення використовується для перетворення садових та кухонних відходів на корисний матеріал для грядок. Це дозволяє економити значну суму грошей, оскільки ви можете використовувати опале листя або гілки дерев, замість їх вивозу або спалювання. Органічні відходи розкладаються роками, а це збагачує ґрунт і надає постійне живлення вашим рослинам.

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