Як зробити крапельне поливання для домашніх квітів: дуже просте рішення

Певно у вас в житті була ситуація, коли бажаючи, як найкраще, виходило точно навпаки, і замість недолити води у квіти, ви переливали, і з часом квіти чахли. Сьогодні пропонуємо вам розв'язання цієї проблеми з крапельним поливом.

Використовуючи цей метод, вам не доведеться щодня, чи щотижня поливати свої квіти. Думати над тим, достатньо їм води, чи ні. Крім того, якщо вам треба відлучитись з дому на декілька днів, можна забути про переживання, що вони без вас засохнуть.

Тепер не доведеться бігати з горщиками квітів до ванної, чи вигадувати їм піддони з водою, аби самі взяли стільки, скільки треба. Не доведеться витрачати чималі суми на автоматичні поливалки. Все значно простіше, більш дієво, та економно.

Своїми руками зробимо міні бак крапельного поливу рослин, як показано на відео від Gardening Class.

Що нам знадобиться:

Пляшка з кришечкою (розмір буде залежати від вашого горщика та рослини);

Дві дерев’яні палички (можете використати також пластикові опори, або просто гілочки);

Ватяну паличка;

Ніж, чи ножиці;

Скотч.

Беремося до роботи:

Візьміть пластикову пляшку з кришкою і проріжте в кришці невеличку дірочку;

Вставте в отвір ватяну паличку;

Закріпіть з двох боків дві дерев’яні палички так, аби вони були вище вашої пляшки, та обмотайте конструкцію скотчем;

Переверніть пляшку і вставте кінчиками паличок у землю.

Ось так швидко, легко і просто ви можете полегшити собі життя, особливо, якщо у вас багато квітів і за кожною треба окремо наглядати. Такий вид поливу підійде майже всім кімнатним рослинам, тому без остраху використовуйте цей лайфгак.

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