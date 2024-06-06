Як зробити декоративну гілку з квітами: поради дизайнерки

Власноруч ви можете зробити надзвичайно красиву та привабливу гілку з квітами, що стане прикрасою вашого інтер’єру.
Така квітуча гілка не потребує води та буде дуже довго тішити вас своєю красою. А як її зробити у своєму відео розповіла та показала дизайнерка Dr. anahita shahbazi. За допомогою цієї техніки можна зробити оригінальний хендмейд букет на подарунок.
Що треба:
- Гілка;
- Парафін;
- Крем.
Що робити:
- На водяній бані розтопіть парафін;
- Для рожевого кольору додайте до нього помаду, розтопивши також на водяній бані;
- Спочатку намастіть пальці кремом (потім це дозволить легко відокремити парафін від пальців);
- Опустіть пальці у воду та лід, а потім в розтоплений парафін, не хвилюйтеся, ви не відчуєте сильного тепла і не буде опіків;
- Після того, як ви опустили пальці у парафін, швидко прикладіть їх до гілки у тому місці, де на вашу думку має бути квітка;
Поради:
- Обов’язково майте під рукою зволожувальний крем і суміш води з льодом;
- Квітки можна робити двома і більше пальцями;
- Їх кількість на гілці також залежить від ваших вподобань.
Не обов’язково використовувати свіжозрізану гілку, можна обрати висушену або обрізану.
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