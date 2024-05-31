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Як зробити квітковий декор з ялинкових шишок: цікавий лайфгак

Як зробити квітковий декор з ялинкових шишок: цікавий лайфгак

Декор з ялинкових шишок / Фото: Credits

Такий букет буде стояти надзвичайно довго та тішити вас своїм “постійним цвітінням”.

На своїй сторінці Instagram блогерка Hobilerim N.Göknaz часто показує цікаві й оригінальні ідеї щодо створення креативних речей у домашніх умовах. Цього разу вона зняла відео, як із звичайних ялинкових шишок зробити декоративний букет.

Вам знадобиться:

  • Ялинкові шишки;
  • Акрилова фарба;
  • Дерев’яні палички;
  • Пасатижі;
  • Клей;
  • Невелика ваза.

Як зробити:

  • Візьміть шишку і відламайте зверху трохи луски, залишивши верхівку, це буде середина квітки;
  • Краще не обирати довгі шишки, інакше її треба буде підрізати;
  • Луску, що залишили, пофарбуйте у бажаний колір;
  • Верхівку зафарбуйте іншим кольором, щоб візуально у вас вийшла квітка;
  • За допомогою клею, приклейте шишку до дерев’яної палички та дайте підсохнути;
  • Квіти, які у вас вийшли поставте у вазу.

Такий декоративний букет простоїть дуже довго і буде тішити вас своєю красою. Він може стати оригінальним подарунком до свята.

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