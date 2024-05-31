Як зробити квітковий декор з ялинкових шишок: цікавий лайфгак

Такий букет буде стояти надзвичайно довго та тішити вас своїм “постійним цвітінням”.
На своїй сторінці Instagram блогерка Hobilerim N.Göknaz часто показує цікаві й оригінальні ідеї щодо створення креативних речей у домашніх умовах. Цього разу вона зняла відео, як із звичайних ялинкових шишок зробити декоративний букет.
Вам знадобиться:
- Ялинкові шишки;
- Акрилова фарба;
- Дерев’яні палички;
- Пасатижі;
- Клей;
- Невелика ваза.
Як зробити:
- Візьміть шишку і відламайте зверху трохи луски, залишивши верхівку, це буде середина квітки;
- Краще не обирати довгі шишки, інакше її треба буде підрізати;
- Луску, що залишили, пофарбуйте у бажаний колір;
- Верхівку зафарбуйте іншим кольором, щоб візуально у вас вийшла квітка;
- За допомогою клею, приклейте шишку до дерев’яної палички та дайте підсохнути;
- Квіти, які у вас вийшли поставте у вазу.
Такий декоративний букет простоїть дуже довго і буде тішити вас своєю красою. Він може стати оригінальним подарунком до свята.
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