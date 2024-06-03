Як зробити квіткову фотозону на свято своїми руками: показує блогерка

Фотозона – це чи не найпопулярніше місце на кожному заході, адже все гості бажають зробити там фото на згадку про подію. Ціни на готові варіанті бувають дуже кусючі, тому можна легко зробити не гірший варіант самостійно, в домашніх умовах.

Блогерка katty_ferrettii створює надзвичайно гарні композиції та різний декор зі штучних квітів. В одному зі своїх відео вона показала, як просто та легко власноруч зробити красиву фотозону, яка ідеально підійде до будь-якого свята.

Вам знадобиться:

Металевий каркас;

Нудлс (аквапалиця);

Штучні квіти.

Що робити:

Встановіть і закріпіть металевий каркас;

Надіньте на нього нудлс, щоб він став м’який;

Візьміть квіти та композиційно, на власний розсуд і смак, вставляйте їх у нудлс;

Використовуйте стільки нудлс і квітів, скільки вам треба, аби фотозона виглядала яскраво та пишно.

Автор використала:

3 упаковки гортензії (312 стебел);

1 упаковка півоній (6 стебел);

1 пачка зеленого листя (12 стебел);

2 пачки вишневого цвіту (8 гілок);

1 упаковка чорниці (3 гілки);

1 упаковка дельфініума (4 стебла);

3 упаковки гліцинії (30 шт.).

Колірну гаму та квіти ви можете змінити й обрати самі, залежно від тематики заходу, для якого ви робите фотозону. В принципі, квіти можна замінити на кульки, якщо це дитяче свято.

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