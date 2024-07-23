Як зробити лимонний дезінфектор

Не поспішайте викидати лимонну шкірку, адже вона може стати чудовою основою вашого майбутнього дезінфектора.

На сторінці creative_explained блогер Armen Adamjan поділився с підписниками простим рецептом домашнього дезінфектора, котрий може стати вам у пригоді, особливо, якщо у вас є діти.

Що знадобиться:

Лимонна шкірка;

Пляшка з пульверизатором;

Білий оцет ½ склянки;

Сіль 1 ч. л;

Мийний засіб;

Вода

Що робити:

Наріжте шкіру лимона;

Закиньте шкірку у пляшку і додайте трохи оцту, солі, мийний засіб та води;

Гарненько все збовтайте і користуйтеся своїм домашнім дезінфектором.

Порада:

У процесі приготування блогер поділився ще одним своїм лайфгаком, як зробити так, щоб дошка, на якій ви ріжете не ковзала по столу, треба підкласти під не мокрий паперовий рушник.

Таким засіб можна легко зробити з підручних інгредієнтів, які фактично завжди є на кухні.

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