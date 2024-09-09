Як зробити натуральний гарбузовий дифузор для дому

Пропонуємо вам ознайомитися з ароматними рецептами натуральних дифузорів для створення затишку у вашому домі.

Блогерка Holly Brandenberger розповіла своїм підписникам, як приготувати дифузор, який наповнить дім пряним осіннім ароматом.

Як зробити кімнатний спрей

Виберіть суміш ефірних олій для використання; Додайте ефірні олії в скляну пляшку з розпилювачем місткістю 120 мл; Наповніть 1/4 пляшки спиртом. Він сприятиме розчиненню ефірних олій, а також буде консервантом. Якщо ви вирішите використовувати лише воду, обов’язково гарно збовтуйте її перед кожним використанням і зробіть невелику порцію, оскільки у воді швидше ростуть різні мікроби; Наповніть решту пляшки дистильованою водою;

Застосування:

Розпиліть у приміщенні чи на білизну, щоб освіжити її.

Спробуйте поєднанні різних сумішей для ароматизації кімнат

Осінній вінок:

Олія мускатна шавлія 8 крапель;

Олія ялівцю 8 крапель;

Олія ялиці 15 крапель.

Гарбузові прянощі:

Олія апельсина 20 крапель;

Олія кориці 5 крапель;

Олія гвоздики 4 краплі;

Олія мускатного горіха 4 краплі.

Осінній ліс:

Олія кипариса 20 крапель;

Олія лаванди 5 крапель;

Олія кедрового дерева 5 крапель.

Лісиста мить:

Олія розмарину 10 крапель;

Олія бергамоту 8 крапель;

Олія грушанки 3 краплі;

Олія кедрового дерева 3 краплі.

Заспокійливе Спа:

Олія лаванди 15 крапель;

Олія бергамоту 7 крапель;

Олія майорану 3 краплі;

Олія герані 2 краплі;

Олія ладану 2 краплі;

Олія апельсина 3 краплі.

Яблучний пиріг:

Олія апельсина 15 крапель;

Олія імбиру 5 крапель;

Олія кориці 3 краплі.

Пряний чай:

Олія кардамону 10 крапель;

Олія кориці 5 крапель;

Олія гвоздики 3 краплі;

Олія імбиру 3 краплі.

Ялинка:

Олія сосни 20 крапель;

Олія кипариса 10 крапель;

Олія кедрового дерева 10 крапель;

Олія апельсина 5 крапель;

Олія евкаліпта 5 крапель;

Олія кориці 2 краплі.

Затишний дім:

Олія апельсина 12 крапель;

Олія ладану 8 крапель;

Олія гвоздики 6 крапель.

Ви можете поєднувати улюблені аромати та створювати власні неповторні композиції.

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