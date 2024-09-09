Як зробити натуральний гарбузовий дифузор для дому

Пропонуємо вам ознайомитися з ароматними рецептами натуральних дифузорів для створення затишку у вашому домі.
Блогерка Holly Brandenberger розповіла своїм підписникам, як приготувати дифузор, який наповнить дім пряним осіннім ароматом.
Як зробити кімнатний спрей
- Виберіть суміш ефірних олій для використання;
- Додайте ефірні олії в скляну пляшку з розпилювачем місткістю 120 мл;
- Наповніть 1/4 пляшки спиртом. Він сприятиме розчиненню ефірних олій, а також буде консервантом. Якщо ви вирішите використовувати лише воду, обов’язково гарно збовтуйте її перед кожним використанням і зробіть невелику порцію, оскільки у воді швидше ростуть різні мікроби;
- Наповніть решту пляшки дистильованою водою;
Застосування:
Розпиліть у приміщенні чи на білизну, щоб освіжити її.
Спробуйте поєднанні різних сумішей для ароматизації кімнат
Осінній вінок:
- Олія мускатна шавлія 8 крапель;
- Олія ялівцю 8 крапель;
- Олія ялиці 15 крапель.
Гарбузові прянощі:
- Олія апельсина 20 крапель;
- Олія кориці 5 крапель;
- Олія гвоздики 4 краплі;
- Олія мускатного горіха 4 краплі.
Осінній ліс:
- Олія кипариса 20 крапель;
- Олія лаванди 5 крапель;
- Олія кедрового дерева 5 крапель.
Лісиста мить:
- Олія розмарину 10 крапель;
- Олія бергамоту 8 крапель;
- Олія грушанки 3 краплі;
- Олія кедрового дерева 3 краплі.
Заспокійливе Спа:
- Олія лаванди 15 крапель;
- Олія бергамоту 7 крапель;
- Олія майорану 3 краплі;
- Олія герані 2 краплі;
- Олія ладану 2 краплі;
- Олія апельсина 3 краплі.
Яблучний пиріг:
- Олія апельсина 15 крапель;
- Олія імбиру 5 крапель;
- Олія кориці 3 краплі.
Пряний чай:
- Олія кардамону 10 крапель;
- Олія кориці 5 крапель;
- Олія гвоздики 3 краплі;
- Олія імбиру 3 краплі.
Ялинка:
- Олія сосни 20 крапель;
- Олія кипариса 10 крапель;
- Олія кедрового дерева 10 крапель;
- Олія апельсина 5 крапель;
- Олія евкаліпта 5 крапель;
- Олія кориці 2 краплі.
Затишний дім:
- Олія апельсина 12 крапель;
- Олія ладану 8 крапель;
- Олія гвоздики 6 крапель.
Ви можете поєднувати улюблені аромати та створювати власні неповторні композиції.
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