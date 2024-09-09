Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як зробити натуральний гарбузовий дифузор для дому

Як зробити натуральний гарбузовий дифузор для дому

Гарбузова олія / Фото: Credits

Пропонуємо вам ознайомитися з ароматними рецептами натуральних дифузорів для створення затишку у вашому домі.

Блогерка Holly Brandenberger розповіла своїм підписникам, як приготувати дифузор, який наповнить дім пряним осіннім ароматом.

Як зробити кімнатний спрей

  1. Виберіть суміш ефірних олій для використання;
  2. Додайте ефірні олії в скляну пляшку з розпилювачем місткістю 120 мл;
  3. Наповніть 1/4 пляшки спиртом. Він сприятиме розчиненню ефірних олій, а також буде консервантом. Якщо ви вирішите використовувати лише воду, обов’язково гарно збовтуйте її перед кожним використанням і зробіть невелику порцію, оскільки у воді швидше ростуть різні мікроби;
  4. Наповніть решту пляшки дистильованою водою;

Застосування

Розпиліть у приміщенні чи на білизну, щоб освіжити її.

Спробуйте поєднанні різних сумішей для ароматизації кімнат

Осінній вінок:

  • Олія мускатна шавлія 8 крапель;
  • Олія ялівцю 8 крапель;
  • Олія ялиці 15 крапель.

Гарбузові прянощі:

  • Олія апельсина 20 крапель;
  • Олія кориці 5 крапель;
  • Олія гвоздики 4 краплі;
  • Олія мускатного горіха 4 краплі.

Осінній ліс:

  • Олія кипариса 20 крапель;
  • Олія лаванди 5 крапель;
  • Олія кедрового дерева 5 крапель.

Лісиста мить:

  • Олія розмарину 10 крапель;
  • Олія бергамоту 8 крапель;
  • Олія грушанки 3 краплі;
  • Олія кедрового дерева 3 краплі.

Заспокійливе Спа:

  • Олія лаванди 15 крапель;
  • Олія бергамоту 7 крапель;
  • Олія майорану 3 краплі;
  • Олія герані 2 краплі;
  • Олія ладану 2 краплі;
  • Олія апельсина 3 краплі.

Яблучний пиріг:

  • Олія апельсина 15 крапель;
  • Олія імбиру 5 крапель;
  • Олія кориці 3 краплі.

Пряний чай:

  • Олія кардамону 10 крапель;
  • Олія кориці 5 крапель;
  • Олія гвоздики 3 краплі;
  • Олія імбиру 3 краплі.

Ялинка:

  • Олія сосни 20 крапель;
  • Олія кипариса 10 крапель;
  • Олія кедрового дерева 10 крапель;
  • Олія апельсина 5 крапель;
  • Олія евкаліпта 5 крапель;
  • Олія кориці 2 краплі.

Затишний дім:

  • Олія апельсина 12 крапель;
  • Олія ладану 8 крапель;
  • Олія гвоздики 6 крапель.

Ви можете поєднувати улюблені аромати та створювати власні неповторні композиції.

Читайте також:

Як зробити аромасвічку своїми руками і які аромати створять затишок взимку – Катерина Руднєва

Як зробити аромасвічку своїми руками і які аромати створять затишок взимку – Катерина Руднєва

Повʼязані теми:

Наступна публікація