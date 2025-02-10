Як зробити натуральний спрей-дезодорант для собак, щоб освіжити шерсть вашого улюбленця

Саморобний натуральний спрей-дезодорант для собак – це безпечний, нетоксичний засіб, який дозволяє освіжити шерсть вашого улюбленця за допомогою кількох домашніх інгредієнтів.

Видання MarthaStewart розповіло, що собачий запах може викликати певні незручності. Цей простий розчин для швидкого дезодорування дозволяє легко освіжити вашого улюбленця природним шляхом, не завдаючи шкоди його здоров’ю.

Склад спрею

Цей дезодорант складається лише з кількох натуральних інгредієнтів, кожен із яких має свою унікальну користь:

Гліцерин : застосовується у лосьйонах та кондиціонерах для заспокоєння роздратованої шкіри. Він зволожує шерсть собаки та діє як незмивний кондиціонер, допомагає зберегти м’якість та блиск.

: застосовується у лосьйонах та кондиціонерах для заспокоєння роздратованої шкіри. Він зволожує шерсть собаки та діє як незмивний кондиціонер, допомагає зберегти м’якість та блиск. Фракціонована кокосова олія: ця олія додає блиску та додатково кондиціонує шерсть вашого вихованця, залишає її шовковистою та гладенькою між купаннями. Вона також є ідеальним олійним носієм для ефірних олій, забезпечує рівномірне розподілення активних компонентів.

ця олія додає блиску та додатково кондиціонує шерсть вашого вихованця, залишає її шовковистою та гладенькою між купаннями. Вона також є ідеальним олійним носієм для ефірних олій, забезпечує рівномірне розподілення активних компонентів. Ефірна олія лаванди: лаванда славиться своїми заспокійливими властивостями. Вона не лише освіжає шерсть, але й сприяє розслабленню собаки, допомагає знизити стрес.

лаванда славиться своїми заспокійливими властивостями. Вона не лише освіжає шерсть, але й сприяє розслабленню собаки, допомагає знизити стрес. Ефірна олія апельсина: солодкий апельсин має природні очищувальні та освіжальні властивості, які допомагають боротися з неприємними запахами та надають приємний аромат.

Ці інгредієнти є безпечними для собак і ефективно освіжають шерсть. Суміш натуральних компонентів дозволяє отримати легкий, освіжальний дезодорант, який можна використовувати як частину щоденного догляду за домашнім улюбленцем.

Як приготувати спрей

Що вам знадобиться

Дистильована вода

Порожня пляшка-розпилювач

Гліцерин

Фракціонована кокосова олія

Ефірна олія лаванди

Ефірна олія солодкого апельсина

Що робити

Наповніть порожню пляшку-розпилювач 2 склянками дистильованої води. Дистильована вода використовується для забезпечення чистоти розчину — це особливо важливо для чутливої шкіри вашого вихованця. Додайте 2 ст. л гліцерину та 1 ст. л фракціонованої кокосової олії. Гліцерин зволожує шерсть, а кокосова олія допомагає рівномірно розподілити ефірні олії. Додайте 15 крапель ефірної олії лаванди та 15 крапель ефірної олії солодкого апельсина до пляшки. Ці ефірні олії забезпечують заспокійливий ефект, допомагають нейтралізувати неприємні запахи. Добре струсіть пляшку, щоб усі інгредієнти ретельно поєдналися. Перед використанням рекомендується злегка струсити пляшку, оскільки з часом розчин може природним шляхом розшаруватися.

Як використовувати спрей-дезодорант

Щоб освіжити шерсть вашого улюбленця, просто розпиліть спрей на шерсть, уникаючи ділянки голови. Після розпилювання акуратно розчешіть шерсть, щоб засіб рівномірно розподілився. Використовуйте цей натуральний спрей кожні кілька днів, особливо перед або після звичайного розчісування.

Поради

Безпека ефірних олій: попри те, що ефірні олії лаванди та солодкого апельсина мають статус GRAS (загалом вважаються безпечними), завжди проконсультуйтеся з ветеринаром перед використанням нового продукту для вашого пухнастика. Особливо це важливо, якщо у вас є коти, оскільки деякі ефірні олії можуть бути шкідливими для них.

Правильне зберігання: цей дезодорант можна зберігати до 9 місяців у прохолодному та сухому місці. Якщо розчин розшарується, просто злегка струсіть пляшку перед використанням.

Створення власного натурального спрею-дезодоранту для собак – це чудовий спосіб подбати про свого вихованця природним і безпечним методом. Використовуйте його регулярно, щоб підтримувати свіжість між купаннями, та насолоджуйтеся здоров’ям та красою вашого улюбленця.

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