Як зробити натуральну ароматичну свічку "Лимон і лаванда"

Свічка з ароматом сицилійського лимона та лаванди — це стильний елемент декору та ефективний спосіб створити вдома атмосферу затишку та релаксації.
Такий виріб не лише наповнить кімнату приємним ароматом, але й стане чудовим подарунком ручної роботи. На сторінці floralisvita розповіли, як виготовити натуральну ароматичну свічку своїми руками, використовуючи прості інгредієнти.
Інгредієнти
- Лимон 1 шт.
- Кокосовий віск 100 г
- Квітки лаванди
- Гніт для свічки
Приготування
- Обережно розріжте лимон навпіл. За допомогою ложки чи ножа видаліть весь м'якуш, залишивши лише цедру. Цедра стане натуральною формою для свічки. Після цього ретельно просушіть половинки лимона — це важливо для того, щоб віск добре закріпився і форма не деформувалася. Щоб прискорити процес сушіння, можна покласти половинки лимона у теплу духовку на декілька хвилин.
- Використовуйте пароварку, щоб акуратно розтопити кокосовий віск. Слідкуйте, щоб він не перегрівся, адже надмірне нагрівання може змінити властивості воску. Якщо у вас немає пароварки, можна скористатися металевою мискою, розташованою над каструлею з киплячою водою.
- Розташуйте половинки лимона на рівній поверхні, щоб вони не переверталися. Для стійкості можна використати чашку чи підставку. В центр кожної половинки акуратно вставте гніт для свічки. Щоб гніт залишався у вертикальному положенні, закріпіть його за допомогою дерев’яної палички чи олівця.
- Обережно вилийте розтоплений віск у підготовлену лимонну цедру. Залиште невеликий простір до краю, щоб свічка мала охайний вигляд і зручно горіла. Поки віск ще теплий, додайте кілька сухих квіток лаванди зверху. Вони не тільки додадуть естетики, але й підсилять аромат композиції.
- Дайте воску повністю застигнути. Це може зайняти від 2 до 4 годин залежно від температури у приміщенні. Після повного застигання обріжте зайву довжину гніту, залишивши приблизно 1 см.
- Після завершення свічка готова до використання. Запаліть її, щоб наповнити кімнату свіжим ароматом лимона та заспокійливим запахом лаванди.
Виготовлення свічки — це не тільки творчий процес, але й чудова можливість створити унікальний виріб, який відповідає вашим потребам. Крім того, використання натуральних матеріалів гарантує безпеку для вашого здоров’я та навколишнього середовища. Аромат лаванди допоможе розслабитися після напруженого дня, а запах лимона наповнить простір свіжістю та енергією.
Поради:
- Якщо ви хочете посилити аромат свічки, додайте кілька крапель ефірної олії лаванди чи лимона у розтоплений віск перед заливкою.
- Для стійкої форми можна використовувати товстішу цедру лимона чи навіть грейпфрута.
Свічка з ароматом лимона та лаванди — це справжня ароматерапія у вас вдома. Спробуйте цей рецепт і переконайтеся, як легко створити затишок власноруч.
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