Як зробити найкраще добриво для томатів, яке дає великі плоди і відлякує слимаків

Помідори стануть соковитішими, смачнішими і врожай вас потішить у разі використання правильних добрив, які ви можете легко приготувати, використовуючи тільки кухонні відходи з вашої кухні.

Помідори дуже вимогливі до харчування, а це означає, що для їх росту їм потрібно більше поживних речовин, але ви можете допомогти виростити більші та здоровіші плоди, годуючи їх правильними добривами.

Важливо підгодовувати томати протягом усього вегетаційного періоду, оскільки недостатнє харчування томатів може призвести до пожовтіння листя, затримки росту та зменшення розміру або зниження якості плодів.

Щоб виростити помідори, їх необхідно годувати добривами, багатими на азот, фосфор і калій, і ви можете легко приготувати економічне домашнє добриво з харчових відходів, оскільки воно дасть ті ж результати, що і добриво, куплене в магазині.

Підживлення помідорів банановою шкіркою може допомогти підвищити рівень калію та фосфору в помідорах, але кавова гуща також є ключем до отримання більших та рясніших томатів.

Як зробити найкраще добриво для томатів / Фото: Credits

Джим Компетті, експерт із садівництва, поділився з Еxpress.co.uk одним із найкращих способів підживлення томатів. Він рекомендує удобрювати їх використаною кавовою гущею, оскільки вона багата азотом, але також містить інші поживні речовини, які ви можете використовувати.

Чому кавова гуща корисна для томатів

За його словами, кавова гуща сповнена життєво важливих поживних речовин, які необхідні рослинам томатів для того, щоб рости здоровими та продуктивними.

Рослини томату потребують неабияку кількість азоту, калію і фосфору, які, звичайно ж, є ключовими поживними речовинами, що містяться в комерційних добривах. Але вони також бувають і в кавовій гущі.

Як приготувати добрива з кавової гущі

Домашнє добриво / Фото: Credits

Один із найкращих способів використовувати кавову гущу для підживлення помідорів — перетворити її на рідкий корм, і все, що вам потрібно робити, — це зберігати залишки кавової гущі кожного разу, коли ви заварюєте собі напій. Просто залийте використану гущу окропом і дайте настоятися.

Коли суміш охолоне, можна використовувати цей чай для поливання рослин томатів, щоб забезпечити їм швидкий заряд поживних речовин. Ви навіть можете зробити те ж саме з недопитою кавою. Просто розбавте її рівними частинами води — і вона буде готова дати енергію вашим рослинам.

Як зробити найкраще добриво для томатів / Фото: Credits

Ви також можете нанести невелику кількість кавової гущі навколо основи томату перед поливом, щоб підвищити рівень азоту.

Як часто підгодовувати томати кавовою гущею

Кавова гуща / Фото: Credits

Кожні три-чотири тижні посипайте кілька столових ложок біля основи кожної рослини томату. Це допомагає забезпечити рослини невеликим і постійним потоком поживних речовин щоразу, коли йде дощ або ви поливаєте рослини.

Ще одна перевага використання кавової гущі як добрива

Мало того, що ці кухонні залишки допоможуть підгодувати ваші томати і виростити більші плоди, кавова гуща також є природним способом не допустити потапляння слимаків і равликів у ваш сад, так що ви можете заощадити гроші і відлякати шкідників за допомогою цього простого засобу.

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