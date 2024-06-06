Як зробити декоративні соняшники

Цей декор дуже нагадує соняшники, але в оригінальному і креативному виконанні.
На хендмейд сторінці Craftistic Paradise вийшло цікаве відео, як максимально легко та просто зробити цікавий декор вашої оселі. Такого швидкого створення мистецтва ми ще не бачили, а результат виходить унікальний.
Вам знадобиться:
- Підставка під тарілки;
- Соломка;
- Клей;
- Полотно.
Що робити:
- Розріжте круглу підставку під тарілки навпіл, а потім одну половинку ще раз навпіл. У вас має вийти три частини;
- Розташуйте ці три частини на полотні та кожну обведіть по контуру;
- По кожному промальованому контуру, за допомогою клею, приклейте соломку;
- Далі приклейте частини підставки під тарілки.
Готово!
Поради:
Полотно можете використовувати будь-якого кольору.
Ця ідея створення такої креативної картини стовідсотково врятує вас, якщо ви забули при свято і треба максимально швидко вигадати та зробити подарунок. Крім того, це ж справжній хендмейд.
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