Як зробити декоративні соняшники

Цей декор дуже нагадує соняшники, але в оригінальному і креативному виконанні.

На хендмейд сторінці Craftistic Paradise вийшло цікаве відео, як максимально легко та просто зробити цікавий декор вашої оселі. Такого швидкого створення мистецтва ми ще не бачили, а результат виходить унікальний.

Вам знадобиться:

Підставка під тарілки;

Соломка;

Клей;

Полотно.

Що робити:

Розріжте круглу підставку під тарілки навпіл, а потім одну половинку ще раз навпіл. У вас має вийти три частини;

Розташуйте ці три частини на полотні та кожну обведіть по контуру;

По кожному промальованому контуру, за допомогою клею, приклейте соломку;

Далі приклейте частини підставки під тарілки.

Готово!

Поради:

Полотно можете використовувати будь-якого кольору.

Ця ідея створення такої креативної картини стовідсотково врятує вас, якщо ви забули при свято і треба максимально швидко вигадати та зробити подарунок. Крім того, це ж справжній хендмейд.

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