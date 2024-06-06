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Як зробити декоративні соняшники

Як зробити декоративні соняшники

Як зробити оригінальний декор соняшника / Фото: www.credits

Цей декор дуже нагадує соняшники, але в оригінальному і креативному виконанні.

На хендмейд сторінці Craftistic Paradise вийшло цікаве відео, як максимально легко та просто зробити цікавий декор вашої оселі. Такого швидкого створення мистецтва ми ще не бачили, а результат виходить унікальний.

Вам знадобиться:

  • Підставка під тарілки;
  • Соломка;
  • Клей;
  • Полотно.

Що робити:

  • Розріжте круглу підставку під тарілки навпіл, а потім одну половинку ще раз навпіл. У вас має вийти три частини;
  • Розташуйте ці три частини на полотні та кожну обведіть по контуру;
  • По кожному промальованому контуру, за допомогою клею, приклейте соломку;
  • Далі приклейте частини підставки під тарілки.

Готово!

Поради:

Полотно можете використовувати будь-якого кольору.

Ця ідея створення такої креативної картини стовідсотково врятує вас, якщо ви забули при свято і треба максимально швидко вигадати та зробити подарунок. Крім того, це ж справжній хендмейд.

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