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Як зробити паперові ліхтарики: поради блогерки

Як зробити паперові ліхтарики: поради блогерки

Паперові вогники / Фото: Credits

Такі декоративні паперові ліхтарики можуть стати прикрасою інтер'єру, а також матимусь дуже милий вигляд у дитячій кімнаті.

На сторінці Blossom Paper Art часто з’являються цікаві та прості ідеї удосконалення домашнього декору і створення оригінальних речей з підручних засобів. Цього разу нам розповіли, як швидко та без зусиль зробити цікавий паперовий ліхтарик, що стане ідеальним нічником.

Вам знадобиться:

  • Чашка (можна використати щось інше, що є під рукою, щоб підтримувало кульку під час роботи);
  • Повітряна кулька;
  • Паперові рушники;
  • Клей;
  • Декор (до смаку; автор використала метеликів);
  • Декоративна свічка.

Як зробити:

  • Надуйте кульку до необхідного вам розміру (саме такого розміру буде ваш ліхтар);
  • Хвостиком вниз поставте кульку у чашку-підставку (можете закріпити її скотчем);
  • В іншій ємності змішайте невелику кількість води та клей;
  • Добре все змішайте до однорідності;
  • Візьміть паперовий рушник і порвіть його на маленькі шматки приблизно однакової розміру (як на відео);
  • Змастіть за допомогою пензлика кульку клеєм, прикладаючи одразу шматки паперового рушника;
  • Продовжуйте це робити й у вас має вийти близько 3-4 шарів паперового рушника;
  • Після нанесення останнього шару, візьміть паперовий рушник, спробуйте розділити його на тонші шари й так само розірвіть на невеликі шматки;
  • Візьміть ваш декор і нанесіть на ще не просохлу поверхню кульки, а зверху покладіть шматочок рушника і закріпіть все клеєм;
  • Робіть це з візерунком, який хочете нанести на свій ліхтар;
  • Залиште ліхтар висохнути, потім заберіть його з підставки, обережно проштрикніть кульку всередині та заберіть;
  • Поставте ліхтар на декоративну свічку і насолоджуйтесь красою.

Такий хендмейд ліхтарик може стати чудовим подарунком, або елементом декору вечірки чи фотозони.

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