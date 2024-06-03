Як зробити паперові ліхтарики: поради блогерки

Такі декоративні паперові ліхтарики можуть стати прикрасою інтер'єру, а також матимусь дуже милий вигляд у дитячій кімнаті.
На сторінці Blossom Paper Art часто з’являються цікаві та прості ідеї удосконалення домашнього декору і створення оригінальних речей з підручних засобів. Цього разу нам розповіли, як швидко та без зусиль зробити цікавий паперовий ліхтарик, що стане ідеальним нічником.
Вам знадобиться:
- Чашка (можна використати щось інше, що є під рукою, щоб підтримувало кульку під час роботи);
- Повітряна кулька;
- Паперові рушники;
- Клей;
- Декор (до смаку; автор використала метеликів);
- Декоративна свічка.
Як зробити:
- Надуйте кульку до необхідного вам розміру (саме такого розміру буде ваш ліхтар);
- Хвостиком вниз поставте кульку у чашку-підставку (можете закріпити її скотчем);
- В іншій ємності змішайте невелику кількість води та клей;
- Добре все змішайте до однорідності;
- Візьміть паперовий рушник і порвіть його на маленькі шматки приблизно однакової розміру (як на відео);
- Змастіть за допомогою пензлика кульку клеєм, прикладаючи одразу шматки паперового рушника;
- Продовжуйте це робити й у вас має вийти близько 3-4 шарів паперового рушника;
- Після нанесення останнього шару, візьміть паперовий рушник, спробуйте розділити його на тонші шари й так само розірвіть на невеликі шматки;
- Візьміть ваш декор і нанесіть на ще не просохлу поверхню кульки, а зверху покладіть шматочок рушника і закріпіть все клеєм;
- Робіть це з візерунком, який хочете нанести на свій ліхтар;
- Залиште ліхтар висохнути, потім заберіть його з підставки, обережно проштрикніть кульку всередині та заберіть;
- Поставте ліхтар на декоративну свічку і насолоджуйтесь красою.
Такий хендмейд ліхтарик може стати чудовим подарунком, або елементом декору вечірки чи фотозони.
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