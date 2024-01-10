Як зробити рушники м'якими та пухнастими: простий лайфгак

Грубі, дряпальні рушники, що натирають вологу чутливу шкіру, можуть викликати дискомфорт, але ви можете виправити це під час наступного прання.

Якщо ви живете в місцевості з жорсткою водою, навіть одне прання може перетворити високоякісні бавовняні рушники на щетинисті волокна. Щоб рушники знову стали м'якими та пухнастими, потрібно знати секрет їхнього правильного прання.

Про те, що потрібно додати у воду, щоб уникнути твердості, розповідає Еxpress.co.uk.

Що таке тверда вода

Жорстка вода — це та, у якій міститься велика кількість розчинених мінералів, таких як кальцій та магній.



Чим вищий вміст розчинених мінералів, тим жорсткішою стає вода і тим більше клопоту вона може завдати у вашому будинку, зокрема через грубі рушники.

Хоча кондиціонер для білизни спочатку може допомогти виправити ситуацію, через деякий час може здатися, що він не працює.

Що додати до пральної машинки

Експерти рекомендують відмовитися від використання мийних засобів та кондиціонерів для білизни на одне прання. Натомість додайте дві чашки дистильованого білого оцту.

Він допоможе видалити з рушників залишки речовин, через які вони видаються жорсткими.

Як часто рушники потрібно прати в оцті

Щомісячне глибоке чищення з оцтом — це все, що потрібно, щоб рушники стали м'якими.

Що робити, якщо оцет не допомагає

Однак, якщо ви перебуваєте в районі з надзвичайно жорсткою водою, для того, щоб рушники стали пухнастими, знадобиться щось більше, ніж просто дистильований оцет.

Так, замість нього експерти пропонують використовувати одну склянку побутового аміаку.

Вкрай важливо не додавати в мийний засіб нічого, крім аміаку, інакше це може спричинити появу токсичної пари.

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Що ще можна зробити, щоб рушники стали м'якими

Є й інші важливі поради з прання та сушіння, які допоможуть рушникам стати ніжними та м'якими на дотик.

Одна з найважливіших — не перевантажувати пральну машину, тому що рушникам потрібний простір для переміщення в барабані.

Після прання швидко струсіть їх, а якщо ви використовуєте сушильну стійку, після висихання розімніть рушники перед складанням.

Людям, які живуть у регіонах із жорсткою водою, буде корисно установити систему її пом'якшення.

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