Як зробити симпатичні ліхтарі до Геловіну

Геловін — свято, яке дає нам можливість проявити креативність і прикрасити оселю у жахливому, але веселому стилі. Якщо ви шукаєте простий та цікавий спосіб створення ліхтарів для цього свята, спробуйте використати цю ідею, без великих витрат і зусиль.

На сторінці sabrinagroh.oficial показали, як зробити оригінальні Геловінські ліхтарі з підручних матеріалів, які створять атмосферу свята у вашій оселі.

Що знадобиться:

Банка: ви можете використовувати звичайну скляну або пластикову банку. Важливо, щоб вона прозорою

Світлодіод на батарейках

Фломастер

Креповий папір

Що робити:

Візьміть чисту банку та за допомогою фломастера намалюйте на банці цікаве, смішне чи страшне обличчя. Це може бути усміхнений привид, жахливий монстр або будь-який інший персонаж, який вам подобається. Візьміть світлодіод на батарейках і загорніть його у креповий папір. Покладіть загорнутий світлодіод у банку та закрийте її кришкою.

Ці Геловінські ліхтарі стануть чудовим доповненням вашого інтер’єру чи нічниками у дитячій кімнаті. Вони створять казкову атмосферу, що буде до вподоби як дітям, так і дорослим. Ви можете поставити їх не тільки в приміщенні, але й на вулиці.

Геловінські ліхтарі з підручних засобів — це не лише простий та веселий спосіб підготуватися до свята, а й можливість провести час у колі родини чи друзів. Залучайте дітей до процесу та дайте їм можливість малювати та творити — це стане чудовим сімейним заняттям.

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