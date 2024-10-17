Як зробити симпатичні ліхтарі до Геловіну

Геловін — свято, яке дає нам можливість проявити креативність і прикрасити оселю у жахливому, але веселому стилі. Якщо ви шукаєте простий та цікавий спосіб створення ліхтарів для цього свята, спробуйте використати цю ідею, без великих витрат і зусиль.
На сторінці sabrinagroh.oficial показали, як зробити оригінальні Геловінські ліхтарі з підручних матеріалів, які створять атмосферу свята у вашій оселі.
Що знадобиться:
- Банка: ви можете використовувати звичайну скляну або пластикову банку. Важливо, щоб вона прозорою
- Світлодіод на батарейках
- Фломастер
- Креповий папір
Що робити:
- Візьміть чисту банку та за допомогою фломастера намалюйте на банці цікаве, смішне чи страшне обличчя. Це може бути усміхнений привид, жахливий монстр або будь-який інший персонаж, який вам подобається.
- Візьміть світлодіод на батарейках і загорніть його у креповий папір.
- Покладіть загорнутий світлодіод у банку та закрийте її кришкою.
Ці Геловінські ліхтарі стануть чудовим доповненням вашого інтер’єру чи нічниками у дитячій кімнаті. Вони створять казкову атмосферу, що буде до вподоби як дітям, так і дорослим. Ви можете поставити їх не тільки в приміщенні, але й на вулиці.
Геловінські ліхтарі з підручних засобів — це не лише простий та веселий спосіб підготуватися до свята, а й можливість провести час у колі родини чи друзів. Залучайте дітей до процесу та дайте їм можливість малювати та творити — це стане чудовим сімейним заняттям.
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