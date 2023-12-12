Як зробити скромний інтер'єр розкішним: 14 бюджетних способів

Надати інтер'єру розкішний вигляд можна, навіть маючи в розпорядженні досить обмежені кошти.

Не всі покращення вашого будинку повинні бути дорогими, насправді часто найпростіші зміни можуть розкрити потенціал того, як зробити інтер'єр дорогим за невеликого бюджету. Вам необов'язково витрачати великі гроші, щоб будинок мав дорогий вигляд, іноді саме дрібні деталі та невеликі зміни мають вирішальне значення.

Про те, які прийоми вам допоможуть привнести до вашого будинку трохи розкоші, розповідає Woman&Home.

Викиньте зайве

Як зробити скромний інтер'єр розкішним / Фото: Credits

Розкішні будинки, як правило, більш мінімалістичні за своїм дизайном, і найкращий спосіб наслідувати це — навести лад і позбутися непотрібних речей, щоб все мало більш продуманий і функціональний вигляд. Ніщо не повинно стояти на видноті тільки тому, що "шкода викинути" або "може ще знадобитися".

Вам варто витратити день на відбір речей, яких ви хочете позбутися. Ви можете їх продати, подарувати чи викинути. Якщо ж розлучитися з цими речами ви не можете, інвестуйте в креативні рішення для їх зберігання, такі як стильні плетені кошики, серванти або комоди. Ви будете здивовані тим, наскільки сильно зміниться ваш будинок.

Купуйте квіти

Як зробити скромний інтер'єр розкішним / Фото: Credits

Уявіть собі вхід до будь-якого розкішного закладу, від заміського клубу до розкішного вестибюлю готелю – перше, що ви побачите – розкішна ваза з квітами. Елегантний букет це простий, але дуже ефективний спосіб привнести нотку розкоші в будь-який інтер'єр.

Хоча живі квіти приносять задоволення, вони недовговічні, і коштують дорого, особливо взимку. Але вихід є. Штучний букет може додати розкоші до вашого будинку Сучасні штучні квіти практично не відрізняються від справжніх. Багато варіантів навіть мають оздоблення "real touch" — спеціальне покриття, завдяки якому квітка має вигляд і відчувається як справжня — тому вони видаються неймовірно автентичними.

Як зробити скромний інтер'єр розкішним / Фото: Credits

Ви також можете час від часу оновлювати штучний букет кількома сезонними живими квітами, щоб відобразити зміну пір року і додати букету натуральності. Якщо ви категорично проти штучних квітів, розгляньте варіант сухих.

Купуйте красиві подушки

Як зробити скромний інтер'єр розкішним / Фото: Credits

Розглядаючи м'які меблі, подумайте про тенденцію "Тиха розкіш", тому що деякі тканини завжди виглядають дорого, наприклад, багатий оксамит і текстури, схожі на шовк.

Ви можете використовувати розкішні, вишукані тканини у ваших м'яких меблів та аксесуарах не витрачаючи гроші на нову оббивку. Зосередьтеся на оновленні свого дивана за допомогою різних подушок та пледів. Купуйте також гарне покривало для спальні та зшийте чохли на стільці.

Вибирайте красиві поєднання кольорів

Як зробити скромний інтер'єр розкішним / Фото: Credits

Використання заспокійливої палітри кольорів може підвищити візуальну цінність будинку. У більшості розкішних будинків, квартир або готелів ви помітите одну річ: усі вони зазвичай мають нейтральну колірну палітру. Тому, якщо ви хочете створити елегантний та дорогий вигляд у своєму будинку, то вибір нейтральних кольорів, таких як білий, бежевий або темно-сірий, – чудовий початок.

Свіжий шар фарби зробить ваш будинок привабливим, і, як правило, він набагато дешевший і практичніший, ніж шпалери. Тим не менш, стіни з різною текстурою або яскравими візерунками часто є особливістю розкішних будинків, тому, якщо ви все ж таки вирішите зупинитися на розкішних шпалерах або плитці, ви завжди можете оформити ними тільки одну стіну або невеликий простір, наприклад ванну кімнату. Куточок розкоші створюватиме красивий акцент і візуально підвищуватиме цінність всього інтер'єру.

Зверніть увагу на фурнітуру

Як зробити скромний інтер'єр розкішним / Фото: Credits

Розкішний інтер'єр вирізняє продуманість всіх деталей. Тому не варто забувати про дрібниці, наприклад, зверніть увагу на дверні ручки. Використання ефектних металевих ручок дверей надає приміщенню реальну внутрішню цінність. Також ви можете пошукати vintage варіанти або витратитися на красиві дизайнерські ручки.

Змінивши ручки на більш цікаві, ви також можете оновити меблі та надати їй потрібну стилістику.

Продумайте оформлення входу

Як зробити скромний інтер'єр розкішним / Фото: Credits

Передпокій — це те, що насамперед зустрічає гостей, коли вони переступають поріг вашого будинку, тому ця зона вимагає особливої уваги. Звичайно, вибір правильної колірної ідеї для передпокою та кращого кольору вхідних дверей також може допомогти.

Зробіть свій передпокій більш привабливим і дорогим, ретельно його оформивши і завжди підтримуючи в ньому порядок. Ви можете створити більш розкішну атмосферу, вибравши плюшеві килими, ефектні консолі та використовуючи стіни для демонстрації картин, фотографій та великих дзеркал.

Додати аромат

Як зробити скромний інтер'єр розкішним / Фото: Credits

Легенда свідчить, що фахівці з продажу будинків перед переглядами просять господарів спекти печиво. Нібито аромат домашньої випічки створює затишну атмосферу та підштовхує клієнтів до покупки. Тому, щоб додати розкоші, створіть фірмовий дорогий аромат для вашої оселі, як це часто роблять п'ятизіркові готелі. Коли справа доходить до дизайну інтер'єру, прийнято зосереджуватися лише на вплив кімнати на два почуття: зір та дотик. Запах часто втрачають на увазі, але аромати можуть надавати тонкий, але чудовий вплив на відчуття простору.

Вам зовсім не обов'язково купувати супердорогі свічки або витрачати цілий стан на ароматизатори відомих фірм, ви можете зробити аромадіфузор своїми руками.

Постеліть килим

Як зробити скромний інтер'єр розкішним / Фото: Credits

Додавання килима — один з найбільш вражаючих елементів дизайну, що дозволяє миттєво перетворити будь-яку кімнату, і його можна реалізувати за будь-якого бюджету. Якщо ви хочете додати яскравий акцентний колір або підкреслити нейтральну схему натяком на малюнок або текстуру, килим є найбільш практичним способом зробити це.

Додавання нового килима може миттєво перетворити кімнату і є одним із найпростіших і найдоступніших способів додати колір без великих вкладень. Ключовий момент — вибрати великий розмір, щоб додати відчуття величі, і знайти м'які матеріали, які дадуть нотку розкоші.

Купуйте гарні розетки та вимикачі

Як і у випадку з дверними ручками, не забувайте про важливість деталей. Найпростіший спосіб зробити будинок дорожчим – замінити непривабливі пластикові перемикачі на стильніші – чи то латунь, золото, хром, матовий чорний чи сірий металік.

Кришки вимикачів – це дуже розумний та дешевий спосіб покращити природний декор вашої кімнати. Більшість пластикових кришок вимикачів можна відкрутити і легко замінити на естетичніші.

Кожухи вимикачів із латуні та міді миттєво привносять розкіш у кімнату, не витрачаючи при цьому купу грошей. Ви також можете вибрати срібне та позолочене покриття

Подумайте над освітленням

Як зробити скромний інтер'єр розкішним / Фото: Getty Images

Найшвидший спосіб оновити будь-який простір з обмеженим бюджетом – це додати освітлення. Висвітлення не тільки є однією з найважливіших речей, які слід враховувати з практичної точки зору, а й може змінити відчуття вдома. Тому дуже важливо уникати поширених помилок у освітленні, якщо ви хочете створити розкішний інтер'єр.

Більш продумана схема освітлення додає м'яку елегантність будь-якій кімнаті та будь-якому декору. Ключовим моментом є багатошаровість. Додавання простої настільної лампи з декоративним абажуром не тільки забезпечує декоративний ефект, але також створює м'якше приглушене світло, яке робить кімнату затишною та інтимною.

Аналогічно, настінні світильники — відмінний спосіб додати м'якше світло, підкресливши при цьому архітектурні особливості, що допомагає створити зонування. Не бійтеся експериментувати з вибором освітлення. Великомасштабні підвіски та люстри привертають увагу і часто можуть зробити простір більшим і розкішнішим.

Сховайте дроти

Відкриті дроти та труби обов'язково зіпсують естетику будь-якої кімнати, і навіть якщо ви не зможете їх приховати в стінах або додати якісь постійні пристрої, ви все одно можете отримати бездоганний вигляд за допомогою дешевих і простих прийомів.

Використовуйте пластикові кришки та хомути, що імітують метал, прикріпіть дроти до плінтуса за допомогою двостороннього скотчу або сховайте під килим.

Переставте меблі

Як зробити скромний інтер'єр розкішним / Фото: Credits

Дуже економічний спосіб покращити зовнішній вигляд будь-якої кімнати – це переставити меблі, щоб максимально використати потенціал простору – ідеально для додавання відчуття величі.

Зміна розташування дивана або стільців, а також розстановка творів мистецтва для створення нових фокусів — це простий спосіб створити дорого виглядає простір, не витрачаючи ні копійки. У спальні переміщення меблів може здатися більш обмеженим через простір, але простий відсув меблів від стін може створити краще відчуття і зробити кімнату цікавішою.

Центральний журнальний столик є синонімом дорогого будинку, оскільки він забезпечує фокус для розміщення меблів у вітальні. Журнальний столик є ідеальним місцем для демонстрації дорогих квіткових композицій або ваз з фруктами.

Додати штори

Вікна виглядають загубленими без штор, навіть якщо ви маєте жалюзі. Навіть якщо штори носять чисто декоративний характер на додаток до робочих жалюзі або віконниць, вони допомагають надати нотку розкоші, особливо в дорогих тканинах, таких як оксамит або шовк.

Штори та жалюзі можуть вплинути на будь-який простір.

Додайте один великий витвір мистецтва

Як зробити скромний інтер'єр розкішним / Фото: Credits

Не можна заперечувати, що твори мистецтва допомагають прикрасити інтер'єр. Важливо також, як ви розмістите їх і де. Незалежно від того, чи є твір безцінним витвором мистецтва з художньої галереї або просто репродукцією, зробіть його дорожчим, ретельно продумавши, як ви його повісите та висвітлить, надавши йому більше помітності.

Дорогі будинки, як правило, зосереджені на мінімальному декорі з яскравими предметами, такими як один великий витвір мистецтва. Використовуйте те, що у вас вже є, і позбавтеся будь-яких декоративних предметів, які або не підходять вашому будинку, або вам більше не подобаються.

Вибір одного великого витвору мистецтва для вашої стіни – чудовий спосіб створити ілюзію багатства. Намагайтеся знайти картину, яка заповнить 70 відсотків площі стіни. Але якщо це не зовсім у вашому бюджеті, купіть кілька рамок і зробіть колаж з творів меншого розміру. Використовуйте рейлінги для картин, щоб надати вибраним витворам мистецтва додаткову елегантність.

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