Як зробити спальню схожою на номер у розкішному готелі: 10 простих способів від дизайнерів інтер'єрів

Будь-який простір можна змінити до невпізнаваності. І зараз саме час це зробити, адже холодної пори року ми проводимо вдома набагато більше часу.

Від простих дій, як-от додавання більше подушок, заміна постільної білизни та освіжування, залежать ваш комфорт, настрій і навіть якість сну.

Що зробити, щоб надати інтер'єру вашої спальні п'ятизіркової розкоші, дизайнери розповіли Woman&Home.

Купіть велику ковдру

Як зробити спальню схожою на розкішний готель / Фото: Credits

Незалежно від того, який тип пухової ковдри вам найбільше підходить, для того, щоб вона мала вигляд гідної розкішного готелю, вона має бути великою.

Використовуйте ковдру на розмір більше, ніж ваш матрац, щоб вона звисала з ліжка з усіх боків.

Шукайте м'яку білу постільну білизну

Як зробити спальню схожою на номер у розкішному готелі / Фото: Credits

Немає кращого відчуття, ніж можливість відпочити на білих простирадлах з єгипетської бавовни з високою щільністю, наприклад, 400.

Колір також важливий. У дорогих готелях простирадла завжди сліпучо білі, тому вам варто позбутися білизни з принтом або кольорових комплектів.

Додайте подушки

Як зробити спальню схожою на номер у розкішному готелі / Фото: Credits

Жоден розкішний готель не обходиться без хороших подушок, тому що головне – зробити ліжка максимально комфортними.

Покладіть дві пари подушок вертикально біля узголів'я ліжка, потім квадратні подушки меншого розміру спереду, а потім оксамитові або шовкові подушки, які доповнюють колір кімнати.

Натягніть ковдру на подушки, складіть її назад, створюючи так званий "ефект фартуха", потім заправте ковдру під матрац, щоб отримати справжній стиль ліжка в готелі.

Подумайте про освітлення

Виберіть поєднання освітлення, щоб створити комфортну обстановку в спальні та надати їй продуманішого та розкішнішого вигляду.

Готелі приділяють багато уваги освітленню у своїх номерах, тому додайте у спальні низькорівневі настільні світильники на тумбочках біля ліжка, центральну стельову люстру, а також настінні світильники і великі дзеркала.

Приберіть зайве

Усунення безладу в спальні для оптимізації простору дозволить створити розкішніший підхід до планування.

Один із найпростіших, але найефективніших способів надати вашій спальні розкішного готельного вигляду – це уникати безладу.

Наявність численних, які часто не співпадають один з одним, предметів у кімнаті може відволікати.

Часто у спальні доводиться зберігати багато речей, і в цьому разі варто подумати про потаємні місця для цього. Наприклад, місця для зберігання можуть бути облаштовані в підставі ліжка, пуфиках і тумбочках біля ліжка.

Особливу увагу варто приділяти практичності, наприклад, розташуванню тумбочок поряд із розетками. Коли йдеться про прикраси і дрібнички, варто керуватися принципом "менше, але краще".

Підбирайте спокійні тони

Як зробити спальню схожою на розкішний готель / Фото: Credits

Сміливі колірні тенденції в інтер'єрі не заборонені, але якщо ви хочете створити розкішну спальню у стилі готелю, ключовим моментом є поєднувальний колір. Одним із найпримітніших елементів розкішних номерів є кольорова гама. Думайте в дусі тенденції "тиха розкіш".

Щоб створити заспокійливу та розкішну атмосферу, виберіть нейтральні кольори, як-от палевий, сіро-коричневий та кремовий, або виберіть темний колір із темно-синім і темно-зеленим.

Крім того, йдеться не лише про кращий колір фарби для спальні, штори, підлога і витвори мистецтва мають відповідати цьому кольору.

Ретельно підбирайте узголів'я ліжка

Як зробити спальню схожою на розкішний готель / Фото: Credits

Ліжко – смисловий і композиційний центр вашої спальні. Тому вибір його узголів'я дуже важливий. Щоб спальня мала вигляд, наче бутик-готель, краще вибрати оксамитове узголів'я сірого кольору або більш розкішний варіант ліжка з м'якою оббивкою у французькому стилі та багатьма прикрашеними деталями. Ефектні узголів'я – одна з головних тенденцій спальні 2024 року.

Спробуйте пофарбувати або замінити оббивку своїх речей, щоб заощадити на прилбанні нових.

Класична фурнітура, включно зі стільцями, туалетними столиками та шафами, може задати тон вашій спальні. Дерев'яні меблі можуть значно посилити відчуття розкоші в кімнаті.

Не заощаджуйте на шторах

Як зробити спальню схожою на розкішний готель / Фото: Credits

Якщо ви бажаєте, щоб ваша спальня була на вигляд, як у розкішному готелі, важливо закрити вікна кількома шарами текстилю, щоб кімната забезпечувала гарний нічний сон. Використання щільних штор – це швидкий і простий спосіб додати до спальні елемент розкоші, а також неймовірно практичний спосіб. Вони не лише затемнюють вашу кімнату, щоб ви могли краще виспатися, але й надають їй відчуття розкоші та оздоблення готельного номера, до якого вам сподобається повертатися.

Подбайте про дрібниці

Як зробити спальню схожою на номер у розкішному готелі / Фото: Credits

Гарно оформлена спальня одразу ж здається більш гідною п'ятизіркового статусу, тому що диявол криється в деталях, які додають нотки розкоші.

Для тих, хто не наважується використовувати у спальні яскраву кольорову гаму, декоративний плед або ковдра можуть стати ідеальним способом додати яскравих фарб до кімнати нейтральних тонів. Накидка або ковдра в кінці ліжка може зв'язати кімнату докупи і зробити ліжко її центром, додаючи відчуття розкоші.

Якщо покривало чи ковдра вам не зовсім до смаку, вкладання коштів в інші ефектні предмети, як-от настінні малюнки, може бути одним із найпростіших способів зробити вашу спальню розкішною.

Оновіть матрац

Відчуття гарного відпочинку досягається насамперед завдяки якісному матрацу. Якщо ваш бюджет не дозволяє купити новий матрац, додавання одного з найкращих наматрацників однаково може покращити ситуацію.

Читайте також: