Як зробити спальню затишною: 10 простих способів створити комфортний простір

Наші спальні – це наші особисті прихистки, місце для відпочинку та відновлення сил. Тому важливо зробити простір повністю комфортним, що для багатьох може означати затишок і такий собі кокон – особливо в холодні місяці.

Для створення затишку в оселі, особливо в спальнях, де ми шукаємо комфорту і спокійної атмосфери, потрібно не так багато сил і засобів. Але вам знадобляться поради професіоналів, якими вони поділилися з Woman&Home.

Ці прості прийоми оформлення забезпечать вашій спальні затишок цієї зими.

Зменште освітлення

Правильне освітлення, яке вважається важливою частиною гігієни сну, має вирішальне значення для будь-якої спальні, щоб створити найкращу атмосферу для розслаблення. Регулювання світла на низький рівень не лише є ключовим фактором, який допомагає нашим очам адаптуватися до темряви, а й містить секрет створення затишної атмосфери.

Багатошарове освітлення є ключем до створення ідеального балансу тепла, затишку й функціональності, що особливо важливо у спальні. Вибирайте теплі, а не яскраві світильники.

Регулятор яскравості – завжди гарний варіант для спальні, він забезпечує гнучкість, даючи яскравіше освітлення, коли ви одягаєтеся, і м'якше – перед сном.

Використовуйте жовті лампочки для освітлення спальні замість білих. Жовте світло створює затишнішу й теплішу атмосферу. Біле світло іноді може здаватися надто яскравим і різким.

Додайте світильники

Крім зменшення верхнього освітлення, легко змінити рівень яскравості, додавши більш локалізовані джерела світла. Лампи, наприклад, завжди забезпечують нижчий рівень освітленості за своєю природою, тому вони ідеально підходять до створення більш затишної схеми освітлювання.

За можливості використовуйте м'яке низхідне освітлення від ламп і спрямоване освітлення, щоб створити осередки сфокусованого світла. Це створить більше атмосфери та м'якше, тепле відчуття у вашій спальні.

Ви можете привернути увагу до свого ліжка, головної центральної точки, оточивши її світильниками, які спрямовують світло вниз, а не вгору. Темні частини кімнати лише зроблять освітлену зону атмосфернішою та затишнішою. Це також гарний прийом зробити маленьку спальню більшою.

Якщо ви любите читати в ліжку, спрямовані настінні світильники набагато ефективніші за настінні або настільні лампи з абажурами, але вони набагато менш пристосовані для створення теплого, навколишнього світла. Подумайте, чи є у вас місце для встановлення і того, й іншого.

Як зробити спальню затишною / Фото: Credits

Додайте килим

Незалежно від того, дерев'яна підлога у вашій спальні чи покрита ковроліном, килимок біля ліжка забезпечує додатковий рівень комфорту під ногами від тієї хвилини, як ви стаєте на нього ногами.

Текстура, яку відчують ваші ноги, перш ніж ви ляжете до ліжко, дуже важлива. Незалежно від обраного для підлоги вашої спальні покриття, невеликий пухнастий килимок гарантує ідеальний рівень комфорту для відчуття затишку під час сну.

Волокна й текстура додадуть підлозі в спальні домашнього, затишного вигляду, на відміну від твердої підлоги. Вона також буде теплою під ногами, коли ви встанете з ліжка темного холодного ранку.

Як зробити спальню затишною / Фото: Credits

Додайте текстиль

Укладання на ліжко додаткових покривал і подушок не лише гарантує, що ви почуватиметеся тепліше під час сну, а й допоможе пом'якшити загальну естетику кімнати і своєю чергою зробить її затишнішою.

Тактильні та привабливі шари, в які можна загорнутися, змусять вас захотіти впасти у сплячку та відпочити в чистому, непідробному комфорті. Вибір однієї з найкращих електричних ковдр або обтяженої ковдри, напевно, змусить вас почуватися ще затишніше.

Коли йдеться про матеріали та тканини, вам варто схилятися до теплих, натуральних матеріалів, як-от льон і шерсть. Обидва матеріали не лише збережуть тепло протягом усієї зими, але й додадуть глибини та текстури до будь-якої частини вашої оселі.

Додайте подушки

Окрім додаткових зігрівальних шарів, спробуйте додати більше подушок, щоб забезпечити додатковий рівень затишку й комфорту. Не звертайте уваги на рекомендації про те, скільки подушок має бути на дивані.

Додаткові подушки – це магія, коли йдеться про створення затишного інтер'єру. Ліжко, зокрема, видається таким теплим і привабливим, коли воно прикрашене безліччю подушок. Додатковий шар м'якого текстилю миттєво додасть комфорту.

Покладіть додаткові подушки на будь-які сидіння в спальні – це також додасть привабливості, в яку можна зануритися.

Поміняйте ковдру

Відчуйте себе миттєво затишніше й тепліше, змінивши літню ковдру на зимову. Вибираючи її товщину, враховуйте свої особисті уподобання та умови сну.

В більшості спалень температура становить 18–21 градус, але якщо ви чутливі до холоду або температура у спальні опускається нижче 18 градусів, вам може знадобитися ковдра більшої щільності.

Як зробити спальню затишною / Фото: Credits

Купіть свічки

М'яке мерехтливе світло свічок – ключ до створення затишної атмосфери в будь-якій кімнаті. Хоча найкращі ароматичні свічки ідеально підходять для створення вдома потрібної атмосфери за допомогою аромату, краще купити для спальні свічки без полум'я.

Світлодіодні свічки пропонують усю чарівність мерехтливого полум'я, але без небезпеки відкритого вогню без нагляду, якщо ви заснете. Багато з них також мають таймери, тому вони автоматично вимикаються.

Ці сучасні свічки можна поставити на тумбочки біля ліжка або розкласти в кімнаті на організованих книжкових полицях, туалетних столиках або навіть на підлозі в темних порожніх кутах. Оскільки вони є безпечною альтернативою справжньому вогню, можливості тут безмежні.

Продумайте декор вікон

Вибирайте затишні та ізоляційні матеріали для оформлення вікон, щоб повністю закритися від зовнішнього світу та поринути в затишок і комфорт внутрішнього тепла.

Помістіть римські вуалеві штори під рулонну штору. Багатошарове оформлення вікон не лише покращує ізоляцію, а й додає затишку до декору. Це також найпростіший спосіб зробити спальню затишною.

Вибирайте щільніші тканини, як-от оксамит і букле. Вони чудово зберігають тепло всередині, а також є гарними бар'єрами від шуму та світла, що робить їх ідеальними для спалень, які виходять на вулицю.

Подумайте про те, щоб додати термопідкладку до штор для покращення їхніх теплоізоляційних властивостей. Ці спеціально розроблені підкладки забезпечують додатковий шар, що значно покращує тепловий опір.

Створіть затишні кути

Переконайтеся, що помітно порожні місця використовуються, навіть якщо це робиться винятково з візуальною метою. Великі голі кути та неживі ділянки стін можуть видаватися холодними й незатишними.

Затишне акцентне крісло, складені кошики для зберігання або кілька стильних полиць – все це чудові рішення для простору, який не використовується в спальні.

Додайте природні матеріали

Останніми роками особлива увага приділяється важливості природи для того, щоб ми почувалися щасливішими.

Найважливіше – це дерево, оскільки додавання дерев'яних елементів до вашого інтер'єру – це ідеальний спосіб почати створювати затишну, земну атмосферу у вашій спальні. Ви можете почати з чогось простого, наприклад повісити кілька перероблених дерев'яних полиць, або можете вкласти трохи більше і зробити сміливий крок, наприклад, додавши кілька панелей на стіни.

Коли йдеться про текстури, ви можете хотіти зберегти відчуття тепла та сільського стилю, тому розгляньте інші матеріали, як-от матова шкіра й камінь.

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