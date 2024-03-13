Як зробити стильну дитячу кімнату: розповіла дизайнерка інтер'єрів

Сучасна дитяча кімната – це не просто місце для сну і гри, а справжня інтерактивна казка, де кожна деталь має своє значення.

Якщо ви шукаєте ідеальний спосіб перетворити дитячу кімнату у справжню казку, яка відповідає сучасним тенденціям дизайну, і не знаєте з чого почати – дизайнерка інтер'єру Анастасія Вовченко розкриває у своєму Instagram три основні аспекти створення казкового, але одночасно стильного простору для вашої дитини.

Колір

Колір відіграє важливу роль у створенні атмосфери та настрою в кімнаті, особливо в дитячому просторі. Школярі, які проводять багато часу у своїй кімнаті, потребують спокійного та функціонального середовища, що сприяє концентрації та уваги. Однак, це не означає, що кімната повинна бути монотонною та нудною.

Для створення балансу між спокоєм і яскравістю можна використовувати акцентні кольори. Наприклад, жовтий може додати енергії та оптимізму, блакитний – спокою та гармонії, рожевий – ніжності та тепла, а фісташковий – свіжості та радості. Ці кольори можна використовувати для виділення акцентних елементів, таких як подушки, килими, стільчики або декоративні предмети, щоб створити веселий та естетичний простір.

Такий підхід дозволяє зберегти спокійну основу кімнати, а одночасно додати динаміки та виразності за допомогою яскравих акцентів.

Шпалери

Правильний вибір шпалер може додати в кімнату сучасність та стиль, але важливо врахувати деякі аспекти для досягнення балансу та гармонії у дизайні.

У сучасному дизайні дитячих кімнат широкий вибір шпалерних варіантів може бути використаний для створення інтер'єру, який відображає особистість та інтереси вашої дитини. Абстракційні або геометричні малюнки виглядають сучасно та стильно, а також залишають простір для фантазії та творчості.

Якщо ви плануєте створити акцентну стіну в дитячій кімнаті, важливо дотримуватися правила балансу. Обравши одну стіну для акценту, інші стіни залишайте однотонними та нейтральними. Це дозволить уникнути перенасиченості та зберегти гармонію у просторі.

Створення акцентної стіни – це відмінний спосіб привнести енергію та виразність у кімнату, однак важливо не перевантажувати простір різноманітними малюнками чи яскравими кольорами.

Меблі

Меблі також відіграють надзвичайно важливу роль у створенні атмосфери та функціональності у дитячій кімнаті, зокрема їх форма та дизайн. На відміну від традиційних ліжок-машинок, сучасні меблі для дитячих кімнат відзначаються нестандартними геометричними формами. Такий дизайн додає приміщенню сучасного вигляду і створює цікавий інтер'єр, який відображає сучасні тенденції дизайну.

При виборі меблів важливо враховувати їх практичність та комфорт для вашої дитини. Меблі повинні бути не лише естетичними, але й функціональними.

Створення ідеальної дитячої кімнати – це справжнє мистецтво, де кожна деталь має своє значення. Завдяки правильному вибору кольорів, шпалер та меблів ви зможете створити казковий, але при цьому стильний інтер'єр, який не лише відповідає сучасним тенденціям дизайну, а й стимулює творчість та розвиток вашої дитини. Поради та ідеї від дизайнерки інтер'єру допоможуть вам крок за кроком перетворити звичайну кімнату у витвір мистецтва, який стане улюбленим місцем для вашої дитини.

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