Як зробити стильну сумку зі старої футболки: лайфгак від блогерки

Дуже простий спосіб, як перетворити стару футболку на сумку. А найцікавіше те, що вам не потрібно нічого шити!
Цей лайфгак – справжня знахідка модниці та креативниці, адже іншої такої сумки ви більше ні в кого не побачите, вона ідеальна для літа під casual style.
Цим лайфгаком на своїй сторінці поділилась Denisa Halasova, яка створює надзвичайно креативні та оригінальні речі.
Що робити:
- Відріжте рукава у футболки по шву;
- Складіть футболку навпіл і відріжте горловину
- Розкладіть футболку і знизу зробіть «бахрому» (як на відео). Прорізи внизу футболки мають бути близько 2,5 см шириною)
- Зав'яжіть між собою «бахрому». Продовжуйте робити це, поки не зв’яжете їх усі
- Проріжте зверху лямки по шву, а потім кожну лямку розріжте на три та сплетіть косу. Зробіть те саме з усіма чотирма, щоб у вас вийшло чотири коси.
- Візьміть пару передньої та задньої бахроми та зробіть два вузли
- Зв’яжіть дві передні та задні коси разом
- Можете намалювати щось на сумці, якщо хочете
Готово!
Ви можете використати не лише однотонну футболку, а й з якимось принтом. Свій малюнок, за бажанням можете намалювати спеціальним фломастером, або акриловими фарбами.
До речі, ми писали про те, «Як зробити на одязі принти з натуральних квітів: дуже цікавий лайфгак», який можна повторити на вашій сумці.
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