Як зробити стильну сумку зі старої футболки: лайфгак від блогерки

Дуже простий спосіб, як перетворити стару футболку на сумку. А найцікавіше те, що вам не потрібно нічого шити!

Цей лайфгак – справжня знахідка модниці та креативниці, адже іншої такої сумки ви більше ні в кого не побачите, вона ідеальна для літа під casual style.

Цим лайфгаком на своїй сторінці поділилась Denisa Halasova, яка створює надзвичайно креативні та оригінальні речі.

Що робити:

Відріжте рукава у футболки по шву;

Складіть футболку навпіл і відріжте горловину

Розкладіть футболку і знизу зробіть «бахрому» (як на відео). Прорізи внизу футболки мають бути близько 2,5 см шириною)

Зав'яжіть між собою «бахрому». Продовжуйте робити це, поки не зв’яжете їх усі

Проріжте зверху лямки по шву, а потім кожну лямку розріжте на три та сплетіть косу. Зробіть те саме з усіма чотирма, щоб у вас вийшло чотири коси.

Візьміть пару передньої та задньої бахроми та зробіть два вузли

Зв’яжіть дві передні та задні коси разом

Можете намалювати щось на сумці, якщо хочете

Готово!

Ви можете використати не лише однотонну футболку, а й з якимось принтом. Свій малюнок, за бажанням можете намалювати спеціальним фломастером, або акриловими фарбами.

До речі, ми писали про те, «Як зробити на одязі принти з натуральних квітів: дуже цікавий лайфгак», який можна повторити на вашій сумці.

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