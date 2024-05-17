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Як зробити стильну сумку зі старої футболки: лайфгак від блогерки

Як зробити стильну сумку зі старої футболки: лайфгак від блогерки

Сумка зі старої футболки / Фото: Credits

Дуже простий спосіб, як перетворити стару футболку на сумку. А найцікавіше те, що вам не потрібно нічого шити!

Цей лайфгак – справжня знахідка модниці та креативниці, адже іншої такої сумки ви більше ні в кого не побачите, вона ідеальна для літа під casual style.

Цим лайфгаком на своїй сторінці поділилась Denisa Halasova, яка створює надзвичайно креативні та оригінальні речі.

Що робити:

  • Відріжте рукава у футболки по шву;
  • Складіть футболку навпіл і відріжте горловину
  • Розкладіть футболку і знизу зробіть «бахрому» (як на відео). Прорізи внизу футболки мають бути близько 2,5 см шириною)
  • Зав'яжіть між собою «бахрому».  Продовжуйте робити це, поки не зв’яжете їх усі
  • Проріжте зверху лямки по шву, а потім кожну лямку розріжте на три та сплетіть косу. Зробіть те  саме з усіма чотирма, щоб у вас вийшло чотири коси.
  • Візьміть пару передньої та задньої бахроми та зробіть два вузли
  • Зв’яжіть дві передні та задні коси разом
  • Можете намалювати щось на сумці, якщо хочете

Готово!

Ви можете використати не лише однотонну футболку, а й з якимось принтом. Свій малюнок, за бажанням можете намалювати спеціальним фломастером, або акриловими фарбами.

До речі, ми писали про те, «Як зробити на одязі принти з натуральних квітів: дуже цікавий лайфгак», який можна повторити на вашій сумці.

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