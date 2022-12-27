Як зробити зимові свята безпечними для домашніх тварин

Попри складні часи багато хто з нас все ж приготує на зимові свята смачні страви та поставить ялинку, однак дещо із звичних для нас речей може бути небезпечним для тварини. Як вберегти тварину, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Важливо зробити свято не лише радісним, а й безпечним для домашнього улюбленця. Дотримуйтеся основних правил і свята принесуть вам тільки радість.

Стежте за тим, щоб пухнастик не їв голки з ялинки. Якщо ваша тварина небайдужа до ялинки, намагайтеся надійно її закріпити, щоб вона не впала. Найкращим варіантом буде розмістити ялинку у важкодоступному місці для улюбленця.

Прикрашати ялинку дощиком та гірляндою з елементами, які легко відпадають, суворо заборонено. Їхнє заковтування дуже небезпечне для здоров'я та життя тварин.

Серед кішок і собак часто зустрічаються любителі погризти дроти гірлянд. Стежте за твариною, коли вони увімкнені. Вимикайте у нічний час та коли вас немає поруч. Не вішайте гірлянди на стіни та двері, куди чотирилапий може дострибнути.

Ялинкові іграшки також можуть бути небезпечними, особливо скляні. Обирайте іграшки з інших, міцніших матеріалів. Розмір іграшки повинен бути досить великим і вона не могла поміститися в роті улюбленця, щоб уникнути проковтування.

Салюти та петарди - найчастіша причина загублення собак. Виходячи на прогулянку, обирайте найспокійніше місце, у новорічну ніч ліпше не відпускати улюбленця з повідка. Якщо ваш вихованець боїться гучних звуків, обов'язково заспокоюйте його та заохочуйте. На час свята можна застосовувати заспокійливі засоби, якщо ваш улюбленець схильний до стресу.

Шумні компанії - не найкращий варіант для будинку, де є домашні тварини, оскільки це приносить додатковий стрес. Обговоріть деталі вечірки заздалегідь.

Також підгодовування зі святкового столу - одна з найголовніших проблем будь-якого свята. Смачні святкові страви є невід’ємним складником зимових свят. Однак постійними інгредієнтами для їх приготування є олія, безліч спецій, соусів. І, звичайно, на новорічному столі завжди присутня велика кількість солодощів, зокрема шоколадних. Для тварин така різноманітність продуктів становить велику небезпеку. Нагадаю, що кішкам та собакам не можна давати дуже солону, жирну, а також гостру, смажену та копчену їжу.

Неправильне харчування може призвести до:

розладів травлення

отруєння

панкреатиту

розширення або завороту шлунка

Щоб уникнути проблем, у жодному разі не годуйте улюбленця приготовленою святковою їжею. Обов'язково попередьте своїх гостей про те, що тварину не можна годувати їжею зі столу.

Щоб потішити пухнастого друга, заздалегідь підготуйте для нього ласощі:

Запечене філе курки або індички

Домашнє печиво для собак

Готові ласощі

Сушене м'ясо, медальйони, легені/печінка, рубець

Сушені сухожилля, трахея, бичачий корінь

Вітамінні ласощі

Смачна консерва або паштет

Читайте також: