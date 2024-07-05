Як зробити вінок з лаванди: розповідає садівниця

Різдвяний вінок – це вже звична справа, а що, як ми скажемо, що можна зробити літній вінок з лаванди й ароматних трав.

Садівниця Ira.natura.liebe в одному зі своїх відео показала цікавий та швидкий спосіб як зробити вінок з літніх трав, який прикрасить вашу оселю і зробить її оригінальною.

Що робити:

Візьміть відро або глибокий таз;

Почніть по колу в нього викладати лаванду і трави;

Легко зв’яжіть навколо дротом або мотузкою;

Готово!

Трави, що можна використати для вінка:

Котяча м'ята — ароматна та красива;

Лаванда – аромат і нотки Провансу;

Шавлія – надзвичайний аромат;

Герань – чудовий наповнювач;

Розмарин – для середземноморського відтінку;

Чебрець – маленька, проте дуже ароматна рослина;

Приворотень м'який - м'яке листя для повноти.

Спробуйте зробити такий вінок, щоб не викидати непотрібні рослини й у вас це займе якихось 5 хвилин.

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