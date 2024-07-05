Як зробити вінок з лаванди: розповідає садівниця

Різдвяний вінок – це вже звична справа, а що, як ми скажемо, що можна зробити літній вінок з лаванди й ароматних трав.
Садівниця Ira.natura.liebe в одному зі своїх відео показала цікавий та швидкий спосіб як зробити вінок з літніх трав, який прикрасить вашу оселю і зробить її оригінальною.
Що робити:
- Візьміть відро або глибокий таз;
- Почніть по колу в нього викладати лаванду і трави;
- Легко зв’яжіть навколо дротом або мотузкою;
Готово!
Трави, що можна використати для вінка:
- Котяча м'ята — ароматна та красива;
- Лаванда – аромат і нотки Провансу;
- Шавлія – надзвичайний аромат;
- Герань – чудовий наповнювач;
- Розмарин – для середземноморського відтінку;
- Чебрець – маленька, проте дуже ароматна рослина;
- Приворотень м'який - м'яке листя для повноти.
Спробуйте зробити такий вінок, щоб не викидати непотрібні рослини й у вас це займе якихось 5 хвилин.
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