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Як зробити вишитий чохол на телефон власноруч: цікавий лайфгак з Instagram

Як зробити вишитий чохол на телефон власноруч: цікавий лайфгак з Instagram

Телефон / Фото: Credits

Такий хендмейд помітять та оцінять всі ваші знайомі.

Придбати новий чохол зараз абсолютно не є проблемою. Їхнє різноманіття паморочить та інколи дуже тяжко вибрати один. Для багатьох красивий чохол і його майже щоденна зміна, це як манікюр та можливість виділитись серед натовпу.

На своїй сторінці manualidades_para_el_alma запропонували цікаву та оригінальну ідею створення чохла своїми руками.

Вам знадобиться:

  • Прозорий чохол для телефону;
  • Канва (на ній зручніше вишивати);
  • Спеціальний олівець, чи фломастер для тканини;
  • Муліне;
  • Голка та ножиці.

Як зробити:

  • Натягніть канву на п'яльця, так вам буде зручніше вишивати. Якщо п'ялець немає, можете працювати без них;
  • Прикладіть до тканини чохол і обведіть його:
  • Намалюйте олівцем на тканині малюнок, який потім будете вишивати. Це може бути все, що завгодно: квіти, тварини, абстракція та інше.
  • Почніть вишивати. Простіше вишивати гладдю, але можна і хрестиком, як ви вмієте та захочете;
  • Виріжте свою вишивку і покладіть у чохол.

Вишивка – це кропітка робота та справжнє мистецтво. На світовому ринку ціна вишитих картин майже не поступається ціні намальованих фарбою, отже ви маєте можливість створити свою власну маленьку картину.

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