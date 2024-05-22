Як зробити вишитий чохол на телефон власноруч: цікавий лайфгак з Instagram

Придбати новий чохол зараз абсолютно не є проблемою. Їхнє різноманіття паморочить та інколи дуже тяжко вибрати один. Для багатьох красивий чохол і його майже щоденна зміна, це як манікюр та можливість виділитись серед натовпу.

На своїй сторінці manualidades_para_el_alma запропонували цікаву та оригінальну ідею створення чохла своїми руками.

Вам знадобиться:

Прозорий чохол для телефону;

Канва (на ній зручніше вишивати);

Спеціальний олівець, чи фломастер для тканини;

Муліне;

Голка та ножиці.

Як зробити:

Натягніть канву на п'яльця, так вам буде зручніше вишивати. Якщо п'ялець немає, можете працювати без них;

Прикладіть до тканини чохол і обведіть його:

Намалюйте олівцем на тканині малюнок, який потім будете вишивати. Це може бути все, що завгодно: квіти, тварини, абстракція та інше.

Почніть вишивати. Простіше вишивати гладдю, але можна і хрестиком, як ви вмієте та захочете;

Виріжте свою вишивку і покладіть у чохол.

Вишивка – це кропітка робота та справжнє мистецтво. На світовому ринку ціна вишитих картин майже не поступається ціні намальованих фарбою, отже ви маєте можливість створити свою власну маленьку картину.

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