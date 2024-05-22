Як зробити вишитий чохол на телефон власноруч: цікавий лайфгак з Instagram

Такий хендмейд помітять та оцінять всі ваші знайомі.
Придбати новий чохол зараз абсолютно не є проблемою. Їхнє різноманіття паморочить та інколи дуже тяжко вибрати один. Для багатьох красивий чохол і його майже щоденна зміна, це як манікюр та можливість виділитись серед натовпу.
На своїй сторінці manualidades_para_el_alma запропонували цікаву та оригінальну ідею створення чохла своїми руками.
Вам знадобиться:
- Прозорий чохол для телефону;
- Канва (на ній зручніше вишивати);
- Спеціальний олівець, чи фломастер для тканини;
- Муліне;
- Голка та ножиці.
Як зробити:
- Натягніть канву на п'яльця, так вам буде зручніше вишивати. Якщо п'ялець немає, можете працювати без них;
- Прикладіть до тканини чохол і обведіть його:
- Намалюйте олівцем на тканині малюнок, який потім будете вишивати. Це може бути все, що завгодно: квіти, тварини, абстракція та інше.
- Почніть вишивати. Простіше вишивати гладдю, але можна і хрестиком, як ви вмієте та захочете;
- Виріжте свою вишивку і покладіть у чохол.
Вишивка – це кропітка робота та справжнє мистецтво. На світовому ринку ціна вишитих картин майже не поступається ціні намальованих фарбою, отже ви маєте можливість створити свою власну маленьку картину.
Читайте також: