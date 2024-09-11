Як зробити вуличні ліхтарі, які додадуть теплої атмосфери вашому подвір'ю

Лишень уявіть, тепла золота осінь, приємний вечір і ви сидите на ґанку з чашкою ароматного чаю, дивитеся навкруги, а замість лампового освітлення у вас ліхтарі зі справжніми свічками.
На сторінці Freaky_home_and_garden показали цікавий спосіб, як створити затишок у вашому вечірньому саду за допомогою симпатичних ліхтарів.
Вам знадобиться:
- Деревʼяна палиця (кількість обираєте самі);
- Звичайна металева підставка для ручок (це будуть ажурні свічники);
- Балончик з фарбою;
- Свічки.
Як зробити:
- Вам треба просвердлити зверху деревʼяну палицю та дно підставки;
- Скріпити їх за допомогою шурупа;
- Пофарбувати у необхідний колір за допомогою балончика з фарбою;
- Встромити у землю біля доріжки чи в інших місцях, де б вам хотілося;
- У середину підставки покласти свічки.
@freaky_home_and_garden Genialny (nieskromnie) patent jak z drewnianego kija od szczotki i stojaka na długopisy z @Actionpolska zrobić ażurowe świeczniki na świece do ogrodu za ponad 10 zł! Co sądzicie o takim contencie na letnio-jesienne wieczory P.S. kije jezdziły z tyłu siedzenia przez tydzień #diy #action #actiondiy #mydiy #świeczk #garden #diydecor #polishboy #zrobtosam #zróbtosam #pomysł #ogród #ogrodoweinspiracje #gardennails #gardendecor #crafts #gardeninspiration ♬ It's a Beautiful Day - Rob Drabkin
Такі ліхтарі забезпечать вам приємну атмосферу на подвірʼї.
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