Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як зробити вуличні ліхтарі, які додадуть теплої атмосфери вашому подвір'ю

Як зробити вуличні ліхтарі, які додадуть теплої атмосфери вашому подвір'ю

Ліхтар / Фото: Credits

Лишень уявіть, тепла золота осінь, приємний вечір і ви сидите на ґанку з чашкою ароматного чаю, дивитеся навкруги, а замість лампового освітлення у вас ліхтарі зі справжніми свічками.

На сторінці Freaky_home_and_garden показали цікавий спосіб, як створити затишок у вашому вечірньому саду за допомогою симпатичних ліхтарів.

Вам знадобиться:

  • Деревʼяна палиця (кількість обираєте самі);
  • Звичайна металева підставка для ручок (це будуть ажурні свічники);
  • Балончик з фарбою;
  • Свічки.

Як зробити:

  • Вам треба просвердлити зверху деревʼяну палицю та дно підставки;
  • Скріпити їх за допомогою шурупа;
  • Пофарбувати у необхідний колір за допомогою балончика з фарбою;
  • Встромити у землю біля доріжки чи в інших місцях, де б вам хотілося;
  • У середину підставки покласти свічки.
@freaky_home_and_garden Genialny (nieskromnie) patent jak z drewnianego kija od szczotki i stojaka na długopisy z @Actionpolska zrobić ażurowe świeczniki na świece do ogrodu za ponad 10 zł! Co sądzicie o takim contencie na letnio-jesienne wieczory P.S. kije jezdziły z tyłu siedzenia przez tydzień #diy #action #actiondiy #mydiy #świeczk #garden #diydecor #polishboy #zrobtosam #zróbtosam #pomysł #ogród #ogrodoweinspiracje #gardennails #gardendecor #crafts #gardeninspiration ♬ It's a Beautiful Day - Rob Drabkin

Такі ліхтарі забезпечать вам приємну атмосферу на подвірʼї.

Читайте також:

Як зробити аромасвічку своїми руками і які аромати створять затишок взимку – Катерина Руднєва

Як зробити аромасвічку своїми руками і які аромати створять затишок взимку – Катерина Руднєва

Повʼязані теми:

Наступна публікація