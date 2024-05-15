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Як зробити яєчне добриво для ваших рослин: секретом ділиться садівниця

Як зробити яєчне добриво для ваших рослин: секретом ділиться садівниця

Как ухаживать за комнатными растениями зимой / Фото: Credits

Кімнатні рослини створюють в домі затишок, очищають повітря і радують око. Кожна рослина потребує певного догляду, але є добрива, що підійдуть майже всім.

Для багатьох, кімнатні рослини, що діти, за ними треба доглядати, поливати і підкормлювати. У профілактичних цілях можна робити органічні підгодування, які жодним чином не зашкодять зеленій красі.

Садівниця Gardening Soul розповіла на своїй сторінці, як зробити позакореневе підживлення для зелених рослин з яєчної шкарлупи, що є надзвичайно корисним добривом для підсилення росту рослин.

Як приготувати настій:

  • Подрібнити шкарлупу у ємності, майже до консистенції муки
  • Додайте 50 г винного оцту, він допоможе розчинити шкарлупу
  • Залиште настоюватися на три дні
  • Опісля, розбавте настій півлітрами води
  • Процідіть воду, від шкарлупи, що залишилась

Це натуральне й органічне фосфорне добриво. Рівномірно нанесіть добриво на рослини, воно допоможе пишно рости і наситить корисними елементами листя.

Подібне оприскування можете чергувати з оприскуванням звичайною водою і цього буде достатньо.

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