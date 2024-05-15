Як зробити яєчне добриво для ваших рослин: секретом ділиться садівниця

Кімнатні рослини створюють в домі затишок, очищають повітря і радують око. Кожна рослина потребує певного догляду, але є добрива, що підійдуть майже всім.
Для багатьох, кімнатні рослини, що діти, за ними треба доглядати, поливати і підкормлювати. У профілактичних цілях можна робити органічні підгодування, які жодним чином не зашкодять зеленій красі.
Садівниця Gardening Soul розповіла на своїй сторінці, як зробити позакореневе підживлення для зелених рослин з яєчної шкарлупи, що є надзвичайно корисним добривом для підсилення росту рослин.
Як приготувати настій:
- Подрібнити шкарлупу у ємності, майже до консистенції муки
- Додайте 50 г винного оцту, він допоможе розчинити шкарлупу
- Залиште настоюватися на три дні
- Опісля, розбавте настій півлітрами води
- Процідіть воду, від шкарлупи, що залишилась
Це натуральне й органічне фосфорне добриво. Рівномірно нанесіть добриво на рослини, воно допоможе пишно рости і наситить корисними елементами листя.
Подібне оприскування можете чергувати з оприскуванням звичайною водою і цього буде достатньо.
Читайте також: