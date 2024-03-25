Як зробити життя кішки комфортнішим: прості поради та лайфгаки для котолюбів

Ці прості поради від Jaw-Dropping Facts допоможуть поліпшити життя вашого вихованця та полегшити ваше.

Запобігайте появі грудок на шерсті

Просто додайте трохи клітковини до раціону вашої кішки. Клітковина поліпшує здоров'я котячої шерсті і зводить до мінімуму линяння. І не забувайте регулярно розчісувати тварину, щоб видалити зайву шерсть.

Допоможіть кішкам пити більше води

Кішки за своєю природою не п'ють багато води, але їм необхідна гідратація, щоб запобігти проблемам із сечовим міхуром та нирками. Замість того щоб ставити їм миску з водою, подаруйте фонтанчик, так вони будуть пити більше води.

Котяча м'ята

Кішки люблять котячу м'яту і більшість кошенят реагують на цю рослину гіперактивно. Для котів котяча м'ята діє як заспокійливий засіб. Розпорошіть спрей із котячою м'ятою на кігтеточку, щоб підвищити її інтерес до цього предмета.

Тримайте кішку подалі від поверхонь

Якщо у вас є нова стільниця або стіл, і ви не хочете, щоб кіт зачепився кігтями, просто покрийте поверхню алюмінієвою фольгою. Кішки ненавидять звук шурхотіння, який видає алюмінієва фольга, коли вони ходять по ній. Також можна покрити поверхню двобічним скотчем. Кішки абсолютно ненавидять відчуття липкості.

Захистіть рослини

Кішки, як правило, люблять копати, жувати та перекидати ваші рослини. Щоб захистити їх, ви можете покласти палички від морозива, зубні палички, соснові шишки, каміння поверх ґрунту рослини. І пам'ятайте, кішки відчувають сильну огиду до всього цитрусового. Ви можете просто обприскати листя вашої рослини цитрусовим ароматом. Інші домашні репеленти, які кішки ненавидять, — це оцет, цитронела, перець та часник.

Позбавтеся алергії та запахів

Наявність кішки в будинку може означати появу у повітрі більшої кількості запахів, алергенів та лупи. Тримайте вдома повітряний фільтр або очищувач для видалення лупи, пилу та алергенів, що переносяться повітрям.

Улюблена гра

Зробіть свій будинок ще цікавішим для вашої кішки, встановивши кілька полиць, які будуть слугувати сходами на стіні.

Позбавтеся запаху туалетного лотка

Додайте трохи листя зеленого чаю в туалетний лоток вашої кішки, і це допоможе придушити зростання бактерій, а також поглине запахи. Ви також можете додати трохи харчової соди на дно лотка, це теж поглине запахи.

Усунення плям та запаху сечі

Харчова сода природно нейтралізує запахи. Якщо ваша кішка надзюрила на килим, просто посипте місце содою, а потім пропилососьте його, щоб повністю видалити запах чи пляму (так можна робити і зі старими плямами). Ви навіть можете нанести на пляму трохи оцту, щоб убити бактерії.

Миска-головоломка

Кішки люблять загадки з їжею. Зробіть кілька отворів у порожній пляшці з-під води, потім наповніть її улюбленими сухими ласощами вашої кішки і дайте пограти.

Обгорніть ніжки меблів сизалем

Щоб захистити меблі від грайливої кішки, щільно обмотайте ніжки кухонного або обіднього столу сизалевою мотузкою.

Навчіть свою кішку

Поширена помилка про кішок полягає в тому, що їх неможливо дресирувати. Котів справді можна навчити певній поведінці, обіцяючи ласощі. Наприклад, ви можете навчити кішку не стрибати на ваш чудовий шкіряний диван.

Позбудьтеся їхньої шерсті на ваших меблів

Щоб видалити котячу шерсть з килима або дивана, просто надягніть гумові рукавички і змочіть їх. Потріть ними туди-сюди по оббивці. Це призведе до того, що шерсть збереться в грудку, і тоді ви зможете прибрати її. Ви також можете наклеїти на тканину липкий бік скотчу. Коли ви видалите її, шерсть підніметься разом з нею.

Поставте перенесення для кішок

У вас виникли проблеми з перевезенням кішки у перенесенні? Залиште перенесення на підлозі, і ваш вихованець обнюхає його, ляже в нього і звикне. Таким чином, перенесення не одразу асоціюватиметься зі щепленням у ветеринара.

Бар'єр для туалетного лотка

Якщо у вас є також пес і він виявляє інтерес до котячого лотка, поставте лоток на підставку, щоб він стояв вище і був недоступний собаці.

Час купання

Використовуйте раковину замість ванни, щоб купати кішку. Менший простір полегшить їхнє миття.

Розгортання туалетного паперу

Просто заправте вільний папір в один кінець трубки або розпорошіть на унітаз і прилеглу територію цитрусовий аромат, так кішка не буде цікавитися цією зоною кімнати.

Тримайте мурах подалі

Щоб мурахи не зацікавилися їжею вашої кішки, просто намалюйте крейдою коло навколо тарілки вашого вихованця. Крім того, багато ефірних олій, таких як евкаліпт, чебрець, кориця або перцева м'ята, є чудовимм природним засобом відлякування мурах.

Котячий стрес

Занадто швидке харчування шкідливе для травної системи кішки. Це навіть може призвести до того, що тварина блюватиме. Щоб подолати цю проблему, покладіть їжу на пласку тарілку. Це допоможе знизити швидкість їжі вашої кішки і запобігти стресу, який виникає, коли вуса тварини труться об стінки високої миски.

Феромонний дифузор

Кішки не люблять змін. Якщо ви переїжджаєте або заводите нового улюбленця, купіть дифузор із феромонами, щоб допомогти кішці пристосуватися до нових обставин.

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