Як зрозуміти, чи справді ваша пральна машина гарно пере одяг

Пральна машина – одна з найважливіших помічниць у домі, яка піклується про чистоту нашого одягу. Але чи справляється вона зі своєю функцією, якщо ви помітили, що речі після прання мають неприємний запах, виглядають не зовсім свіжими чи на барабані з’явився наліт, можливо, прийшов час ретельного очищення машини.

Видання Martha Stewart поділилося порадами про те, як правильно чистити пральну машину та як часто це потрібно робити. Виявляється, регулярний догляд за приладом не лише подовжує його термін служби, а й покращує якість прання.

Важливість очищення пральної машини

З часом у пральній машині накопичуються залишки мийних засобів, бруд, шерсть домашніх тварин та навіть пліснява. Це не тільки впливає на запах і чистоту білизни, а й може призвести до поламання. І хоча може здаватися нелогічним чистити прилад, який сам по собі має чистити, це необхідний етап догляду за побутовою технікою.

Рекомендується очищати пральну машину щонайменше раз на місяць. Добре доглянута техніка працює ефективніше, а це означає менше витрат на електроенергію, воду та засоби для прання.

Як почистити пральну машину з верхнім завантаженням

Машини з верхнім завантаженням бувають двох типів: традиційні (з мішалкою в центрі) та високоефективні (з пласкою крильчаткою внизу). Ось що вам знадобиться для їхнього очищення:

Білий дистильований оцет

Вкладки для очищення пральної машини

Харчова сода

Універсальний очищувач (за бажанням)

Розпилювач

Інструкція:

Приготуйте спрей, змішавши воду та оцет у рівних пропорціях. Нанесіть на внутрішню частину барабана та ущільнення. Очистьте диспенсер для мийних засобів і перевірте фільтри на наявність бруду. Якщо модель має мішалку чи крильчатку, зніміть їх і замочіть у гарячій воді з оцтом і содою. Запустіть гарячий цикл із вкладкою для очищення чи використайте натуральний метод: налийте 2 склянки оцту у дозатор і запустіть машину. Після завершення додайте пів склянки соди та увімкніть ще один гарячий цикл. Залиште дверцята відчиненими, щоб барабан просох.

Як почистити пральну машину з фронтальним завантаженням

Машини з фронтальним завантаженням схильні до накопичення плісняви через гумове ущільнення. Щоб запобігти неприємним запахам, регулярно очищуйте його.

Матеріали:

Хлорний відбілювач

Білий оцет

Серветка з мікрофібри

Велика миска

Інструкція:

Очистьте зливний фільтр (зазвичай розташований у нижній частині машини). Будьте готові до витоку залишкової води. Запустіть цикл лише віджимання, щоб прибрати зайву воду. Протріть ущільнювачі розчином оцту, ретельно висушіть. Налийте відбілювач у відсік для мийних засобів і запустіть гарячий цикл. Після завершення протріть барабан, запустіть додатковий цикл полоскання. Залиште дверцята відчиненими, щоб уникнути накопичення вологи.

Частота очищення пральної машини

Щоб уникнути появи неприємного запаху, експерти радять чистити машину щомісяця. Ознаками того, що потрібне термінове очищення, можуть бути:

Білизна після прання має затхлий запах

Помітний наліт у барабані чи на ущільненнях

Плями чи темні відкладення на гумових деталях

Як підтримувати чистоту між циклами прання

Тримайте дверцята машини прочиненими для вентиляції.

Протирайте ущільнення та фільтри після кожного прання.

Використовуйте правильну кількість мийного засобу, щоб уникнути його накопичення.

Час від часу запускайте машину без білизни з гарячою водою та оцтом.

Догляд за пральною машиною не займає багато часу, але робить ваше прання ефективнішим, одяг – чистішим, а сам прилад – довговічнішим.

Ми також писали про те, як правильно мити пральну машинку та чи треба це робити.

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